Bei der jüngsten Sitzung befasste sich der Gemeinderat Küssaberg mit den Kindergartengebühren. Regulär zum Abschluss eines Kindergartenjahres wird die Entwicklung der Betriebskosten mit den Gebühreneinnahmen verglichen. Vom Gemeinderat wurde in den zurückliegenden Jahren das Gebührenziel mit einer Elternbeteiligung von annähernd rund 20 Prozent der Kosten verfolgt; das vergangene Betriebsjahr schloss dabei mit einem Kostendeckungsgrad aus Elterngebühren von nur rund 16 Prozent ab. Anlass für fortlaufende Gebührenerhöhungen ergeben sich aus den gestiegenen Kosten, bestehend aus Inflationsausgleichung und auch aus den gestiegenen Personalkosten. Ohne die jeweiligen Besonderheiten der Gemeinde Küssaberg betreffend außer Acht zu lassen, wurden bei der Zuordnung der Erhöhungen die gemeinsame Empfehlung von Gemeindetag, Städtetag und den beiden Kirchen wiederum als Richtschnur angelegt.

So werden beispielsweise stets auch die Ergebnisse aus der vor Jahren angepassten Staffelung von Ein-Kind-bis zu Vier- und Mehr-Kind-Familien weiterverfolgt. In den einzelnen Bereichen liegt die Gebührenerhöhung bei rund zehn Prozent, schon mal allein aus dem Grund, weil sich die Gemeinde Küssaberg während der Pandemie für eine Aussetzung der Gebührenerhöhung entschieden hatte.

Ein weiterer Punkt der Tagesordnung war der Kostenfeststellungsbeschluss des Bauprojekt „Mitenand däheim“. Hier wurde festgestellt, dass sich die Bausumme von vorher 4,3 Millionen Euro nun auf 4,9 Millionen Euro erhöht hatte. Dies hervorgerufen zum einen von einer Kostensteigerung durch die allgemeinen Teuerungsraten in der Zeitspanne zwischen der Kostenschätzung von 2017 bis zur Fertigstellung 2021/2022, zum anderen auch wegen durchgeführter Verbesserungen, wie etwa dem Einbau von Einbauküchen und der Verbesserung der Wandstärken, welche sich positiv auf die Wohnqualität auswirken. „Mitenand däheim“ wurde 2022 in Betrieb genommen.