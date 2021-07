von Stefan Kurczynski

Zu einem kompletten Vorstandswechsel kam es in der jüngsten Hauptversammlung der Hochrhein Karateschule Küssaberg. Abgehalten wurde die Versammlung auf dem Grillplatz an der Reckinger Hütte unter strenger Einhaltung der Corona-Regeln. Nachdem die Vorsitzende Patricia Dinh-Hölderle die anwesenden Mitglieder begrüßt hatte und sich bedankte, dass so viele zur Versammlung gekommen waren, erteilte sie das Wort der Schriftführerin Tina Prause. Diese berichtete in kurzen Worten noch einmal über die vergangenen eineinhalb zurückliegenden Jahre.

Hochrhein/Südschwarzwald Heftige Unwetter und Hochwasser am Hochrhein und im Südschwarzwald – B 314 wohl mindestens eine Woche gesperrt (mit Videos) Das könnte Sie auch interessieren

Corona hatte den Verein auch ganz schön ausgebremst. Während der Pandemie war es kaum möglich ein Training abzuhalten, geschweige denn, an Turnieren und Wettkämpfen teilzunehmen. Schon mal allein deswegen haben einige Mitglieder resigniert und den Verein verlassen. Wie dies auch schon bei anderen Vereinen geschehen ist. Hinzu kam, dass der Verein 2020 sein 25-jähriges Bestehen hätte feiern können, was ebenfalls abgesagt werden musste. Dieses soll aber beim 30-Jährigen gemacht werden. Selbst der Kassenbericht fiel bescheiden aus, wurden ja während der Pandemie keine Mitgliedsbeiträge erhoben. Chef-Trainerin Juanita Kurczynski bat dann kurz vor den Wahlen um Gehör und las einen Brief vor. Dieser war von Mirko Groß, Co-Trainer des Vereins, der zurzeit studiert. In diesem willigte er ein, falls er gewählt wird, wieder als Jugendwart zu fungieren.

Hochrhein Hochwasser in Waldshut: Campingplatz evakuiert, Keller in Schmittenau überlaufen Das könnte Sie auch interessieren

In seinem Brief rief er die jugendlichen Mitglieder auf, neben dem Training die Schule nicht zu vergessen und etwaige Probleme im Training auch mit den Trainern zu besprechen. Bei den anschließenden Wahlen fungierte Susanne Böger, Bürgermeisterstellvertreterin, als Wahlleiterin. Gewählt wurden Sven Stenger (Vorsitzender), Carola Schilling (stellvertretende Vorsitzende), Valdet Berisha (Kasse), Marion Glenk Schriftführerin). Als Kassenprüferinnen wurden Tosca Mehler und Bärbel Groß gewählt. Auch der Jugendwart Mirko Groß wurde wiedergewählt.

Die Hochrhein Karateschule Küssaberg wurde 1994 gegründet, startete ihren ersten Anfängerkurs am 10. Februar 1995 und hat zurzeit 25 aktive und sieben passive Mitglieder. Viele Erfolge hatte sie bei vielen Turnieren und Wettkämpfen. Das Training ist normalerweise zurzeit immer freitags. Trainiert wird hauptsächlich Kata, einmal im Monat Kumite. Durch Corona kann leider noch keines stattfinden. Informationen unter Telefon 07741/63432.