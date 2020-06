von Stefan Kurczynski

Mitglieder der Hochrhein Karateschule in Küssaberg können aufatmen. Sie dürfen wieder ihr Training aufnehmen. Ab dem 19. Juni nach den Pfingstferien geht es wieder zu den gewohnten Zeiten, freitags ab 14.30 Uhr bis 20Uhr los. Zwar unter einigen Auflagen und nur draußen, aber es geht weiter. Die Sporthalle Küssaberg bleibt weiterhin für den Übungsbetrieb geschlossen, die Toiletten können dennoch benutzt werden. Auch die Umkleidekabinen bleiben zu.

Trainiert wird in normaler Sportbekleidung und mit Sportschuhen, es darf aber der Karategürtel in der jeweiligen Farbe umgebunden werden. Trainiert werden zunächst erstmal die einfachen Kata Übungen, bei denen keinerlei Kontakt stattfindet. Die beiden Trainerinnen Juanita Kurczynski und Tosca Mehler haben ein waches Auge auf die Schüler.

„Wir sind so froh, dass es wieder losgeht. So manch ein Karateschüler hat sicher, während der Pandemiezeit, zuhause nicht viel trainieren können und dies werden wir und sie jetzt merken. Ihnen hatten ja auch die jeweiligen Anleitungen und Kontrollen gefehlt“, sagen die beiden Trainerinnen übereinstimmend. Jetzt hoffen nur noch alle auf einigermaßen schönes Wetter, damit auch trainiert werden kann. „Wichtig ist auch, dass die Karatekas genug zum Trinken dabei haben“, so die Trainerinnen.