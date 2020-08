von Tina Prause

Christel (91) und Fredi Bercher (90) feierten dieser Tage ihre Eiserne Hochzeit. Kleine Überraschungen, wie das persönliche Ständchen des Musikvereins Kadelburg, bei dem Fredi Bercher viele Jahre aktiv mit seinem Instrument „Es Horn“ mitgespielt hat und heute Ehrenmitglied ist, erfreuten das Ehepaar an ihrem Ehrentag. Bürgermeister Manfred Weber gratulierte dem Paar und überreichte die Urkunde für 65 Ehejahre.

Familienname Bercher häufig im Ortsteil

Der Familienname Bercher ist im Küssaberger Ortsteil Kadelburg einer der häufigsten Namen. Weit über 900 Bürgerinnen und Bürger gab es über die Jahre hinweg. Die Wurzeln von Fredi Berchers Familienstammbaum reichen bis in das 16. Jahrhundert zurück. Seine Frau Christel lernte der damals 20-Jährige Landwirt im Kirchenchor kennen. Zuvor war die gebürtig aus Bautzen (Sachsen) Stammende ihrem Vater gefolgt, der hier als Lehrer eine Anstellung gefunden hatte. „Dass ich mal einen Landwirt kennenlerne, hätte ich damals nicht gedacht“, erinnert sich Christel Bercher, die in der damaligen DDR eine kaufmännische Ausbildung absolviert hatte, lachend und merkt an „wenn‘s einen erwischt, ist es halt so“.

Ehepaar holt das Reisen nach

An Silvester 1953 wurde die Verlobung gefeiert und rund 20 Monate später fand die Hochzeit statt. Vier Kinder hat das Ehepaar und mittlerweile sind zehn Enkel und 13 Ur-Enkel hinzugekommen. Die Landwirtschaft meisterten Christel und Fredi Bercher all die Jahre gemeinsam, mittlerweile ist der Hof aufgelöst.

Was vorher aufgrund der Versorgung der Tiere und Felder nicht möglich war, konnte jetzt stattfinden. Das Ehepaar verreiste. „Wir haben alles nachgeholt“, sagt Fredi Bercher zufrieden und zählt einige der Reisen auf. Irland, London und das Nordkap besichtigten sie gemeinsam. Sogar eine Flugreise nach Kanada wurde gebucht.

Immer noch aktiv

Wenn auch mittlerweile die Reisen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr stattfinden, sind Christel und Fredi Bercher immer noch gerne aktiv. Soweit es das Wetter zulässt, gehen sie täglich spazieren und freuen sich über das liebgewonnene Angebot des wöchentlichen Mittagstisches für Senioren, organisiert von der Bürgergemeinschaft Küssaberg. Spezielle Wünsche für die nächsten Jahre hat das Ehepaar nicht. „Wir lassen uns überraschen, wie es uns geht“ sagen beide. Rückblickend sind Christel und Fredi Bercher übrigens nach wie vor der Meinung: „Es war die richtige Entscheidung damals. Wir gehören zusammen“.