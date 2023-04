Vor der Hauptversammlung des Musikvereins Rheinheim können sich alle Zöglinge beim Schülervorspiel ihren Eltern und den Musikern präsentieren. Als Musiklehrer fungierten Yvonne Würth (Blockflöte, Querflöte, Klarinette und Saxophon), Falk Schneider, Ralf Hoffarth und Nicole Eilers, die jeweils ein bis zwei Kinder unterrichten.

Niklas und Moritz Rendler, Rosa Kaiser, Charlotta Scheuble, Hannah Wagner und Vivian Lais sind im ersten Jahr und spielen Blockflöte. Sie haben „Alle meine Entchen“ vorbereitet. „I Want It That Way“ von den Backstreet Boys konnten alle mitspielen, auch die Jüngsten, Leila Rüffert (Klarinette) und David Wagner (Trompete), ausgebildet von Ralf Hoffarth, die im November gestartet sind. Die erfahrenste Jungmusikerin ist Marie Tamm. Sie hatte im Vorjahr das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze mit ihrer Klarinette abgelegt und spielt seit Kurzem bei den Aktiven. Für das Vorspiel zeigte sie die Schwierigkeiten beim Tonarten- und Taktwechsel, außerdem spielte sie ein Kegelduett von Mozart.

Paula Rendler, Greta Mathis, Benjamin Weißenberger und Jana Sutter im zweiten Blockflötenjahr haben mehrere Stücke eingeübt, darunter „Lord of the Dance“. Zoe Gehringer hatte das JMLA-Junior abgelegt und bereitet sich auf Bronze vor. Sie spielte von Richard Mauz das Klarinettenduett „Max und Moritz“. Matthias Lehnhardt vom MV Dangstetten hat Bronze absolviert und macht seine ersten musikalischen Schritte bei den Aktiven. Er spielte das Volkslied „Fuchs du hast die Gans gestohlen“. Mia Mathis vom MV Dangstetten unterstützte mit ihrer Trompete ihre Schwester Greta (Blockflöten-Gruppe). Im Trompetenduett spielte Mia den „Gottlob“-Marsch mit ihrer Musiklehrerin Christine Weißenberger. Lucas Gehringer (Posaune) spielte „Graf Glocke“ und „Genau nach Maß“. Theo Sutter begeisterte auf dem Tenorhorn mit „Hallelujah“.