Dangstetten vor 4 Stunden

Junger Mann sorgt mit nächtlicher Gullydeckel-Aktion für Blechschaden

Ein 22-Jähriger steht im Verdacht, am vergangenen Sonntag, gegen 20.30 Uhr, in der Küßnacher Straße in Dangstetten einen Gullydeckel herausgehoben und auf die Straße gelegt zu haben. Gegen den Mann wird wegen Verkehrsgefährdung ermittelt.