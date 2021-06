Küssaberg vor 1 Stunde

Jahrhundertalte Tradition erleben: Seilfähre zwischen Kadelburg und Bad Zurzach nimmt wieder Betrieb auf

Am Pfingstwochenende wechselte zum ersten Mal in dieser Saison die historische Seil-Fähre zwischen der Barz-Mühle in der Schweiz und Kadelburg in Deutschland die Seiten. Die Überfahrten sind ab sofort jedes Wochenende von 14 bis 17 Uhr möglich.