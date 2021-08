von Stefan Kurczynski

2014 hat sich eine Gruppe von Interessierten um die Initiatorin Ellen Schmid vom Turnverein Kadelburg versammelt, um jede Woche donnerstags von 10 bis 11.30 Uhr Boule zu spielen – am besten bei schönem Wetter. Zurzeit sind es 19 Spieler, Tendenz steigend. Wegen Corona hatten die Sportler lange keine Möglichkeit, zu spielen, umso mehr freuen sich alle, wieder diesen Sport auszuüben.

Das Spiel

Das aus Frankreich stammende Kugelspiel ist auch hierzulande ein Renner geworden. Mit Boule verbinden viele Deutsche das von den Franzosen auf öffentlichen Plätzen ausgetragene Freizeit-Kugelspiel. Dass es auch in Küssaberg seine Freunde gefunden hat, die sogar 2015 und 2016 an Turnieren des deutsch-französischen Freundeskreis in Lauchringen als „Parkeulen“ und „Insel Biber“ teilgenommen haben, hatte nicht jeder auf dem Schirm.

Einige eifrige Spieler vom vergangenen Donnerstag mit Initiatorin Ellen Schmid (Dritte von links). | Bild: Stefan Kurczynski

Sogar in Kadelburg haben sie vergangenes Jahr ein eigenes internes Turnier veranstaltet. Eleonore Schmid klärt gerne die neuen Spieler auf, welche Begriffe beim Spiel wichtig sind. So wird zum Beispiel die Zielkugel „Schweinchen“ genannt. Sogenanntes Drücken und Wegschießen wird schnell erlernt.

Beim Boule werden soziale, kommunikative, motorische und sensorische Fähigkeiten angesprochen, gefestigt und eingeübt. Gemeinschaft, Geselligkeit und Kommunikation werden gefördert. Die Spielsaison ist von etwa Mitte April bis Mitte November – durchgehend, auch während der Ferienzeit.

Weitere Spieler

Dieses Spiel eignet sich für Spieler jedes Alters. In Kadelburg kann auf zwei Bahnen mit jeweils zwei Mannschaften gespielt werden und wenn mehr Platz gebraucht wird, ist auch schnell eine weitere Bahn aufgebaut. Laut Eleonore Schmid werden immer noch neue Spieler gesucht.