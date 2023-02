Am Schmutzigen Dunschtig zeigten die Küssaberger Narren, wie gut sie drauf sind. In Kadelburg und Reckingen war bereits um 5 Uhr großes Wecken angesagt.

Die Rheinheimer ließen ihre Bürger eine halbe Stunde länger schlafen und fingen erst um 5.30 Uhr an. In Reckingen gab es ab 7 Uhr Frühstück für alle Reckinger im Dorfgemeinschaftshaus.

Die Schüler der GMS sind gemeinsam mit den Narren, außer Rand und Band. Bild Stefan Kurczynski | Bild: Stefan Kurczynski

In Rheinheim begann der Kinderumzug mit anschließender Kinderfasnachtsparty in der Zunftstube. Gleichzeitig begann der Hemdglunkerumzug mit anschließender Bewirtung in Reckingen.

Gegen 10 Uhr haben die Narren wie gewohnt das Rathaus gestürmt, den Rathaus-Schlüssel übernommen und alles geschlossen.

Die Reckinger Schnörriplätzer schließen gemeinsam mit den Rheinheimer Rebesäck und den Dangstetter Hinterbachsürpfler die GMS in Rheinheim. | Bild: Stefan Kurczynski

Die evangelische Kirche hat von 11 bis 14 Uhr im Bonhoeffer Haus in Kadelburg eine Kinderfasnacht mit Kinderbistro veranstaltet. Etwas später, gegen 15.30 Uhr, begannen die Kadelburger Fergen, nach dem Hemdglunkerumzug den Narrenbaum zustellen.

Viel Spaß gab es auch im Bonhoeffer Haus bei der Kinderfasnacht, die jedes Jahr von der evangelischen Kirchengemeinde ausgerichtet wird. | Bild: Stefan Kurczynski

Danach gab es einen Hexenschmaus in der Trotte Kadelburg.

In Dangstetten dagegen eröffneten die Küssaberger Burghexen ihren traditionellen Dorfhock auf dem Dorfplatz mit Kaffeestube und ab 19 Uhr gab es Barbetrieb.

Mit einem Überraschungsprogramm und der Narrenbaumverlosung warteten noch einmal die Kadelburger Fergen um 19 Uhr auf und die Reckinger Narren veranstalteten um 20 Uhr eine närrische Hippieparty.

