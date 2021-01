von Tina Prause

Die Gemeinde Küssaberg bietet für Bürger über 80 Jahren Hilfe beim Organisieren des Impftermines an. Auch beim Transport zum Kreisimpfzentrum Tiengen kann dank des Bürgerbusses geholfen werden, wenn dies über die Familie nicht geregelt werden kann.

„Wir haben aktuell 20 Bürgerinnen und Bürger, für die wir die Organisation übernehmen“ berichtet Terry Powell, die zuständige Mitarbeiterin der Gemeinde Küssaberg. Unterstützt wird sie hierbei von Pia Vetter, die aktuell noch Auszubildende der Verwaltung ist. „Leider sind wir bei der ersten Runde leer ausgegangen“, bedauert Terry Powell, lobt aber deutlich die angenehme Kommunikation zwischen den Bürgern, sowie mit den zuständigen Abteilungen zur Vereinbarung eines Impftermins.

Schreiben mit Informationen

Die Wartezeit, bis wieder die Möglichkeit besteht einen Termin zu vereinbaren, nutzen die beiden Mitarbeiterinnen, um die Abwicklung der Impfung für die Senioren noch etwas zu optimieren. Sobald eine Terminvereinbarung erfolgen konnte, erhält die betroffene Person ein Schreiben mit allen notwendigen Informationen inklusive einer Liste, welche Papiere für den Termin mitgenommen werden müssen.

Oftmals ist es mit der Organisation eines Termins nicht getan. Die Möglichkeit, zum Kreisimpfzentrum zu kommen, muss gewährleistet sein. Hier unterstützt die Gemeinde mit dem zusätzlichen Service, den Transport über den Bürgerbus zu organisieren. „Auch hier haben wir bisher nur positives Feedback von den Bürgerinnen und Bürgern erhalten“, sagt Terry Powell. Bleibt aktuell nur noch zu hoffen, dass bald die ersten Terminanfragen für eine Impfung erfolgreich sind.

Interessierte der betroffenen Altersgruppe können sich per Telefon 07741/6001-44 an Terry Powell wenden oder per E-Mail (powell.terry@kuessaberg.de).

Kirchengemeinde Kadelburg

Auch die Evangelische Kirchengemeinde Kadelburg bietet für über 80-Jährige Hilfe bei der Vereinbarung eines Impftermines, sollte sich dies nicht innerhalb des näheren Familien- oder Freundeskreises organisieren lassen. Interessierte können sich gerne an das Pfarrbüro, Telefon 07741/31 05 wenden.