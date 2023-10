Küssaberg/Hohentengen – Der Imkerverein Küssaberg hieß seine Mitglieder, Interessierte und Hohentengens Bürgermeister Jürgen Wiener zur Hauptversammlung auf dem Hof der Familie Sutter in Lienheim mit einem Imker-Secco willkommen. Der Vorsitzende Hans-Jörg Berndt lobte Sonja und Jürgen Sutter für deren Mühen. Berndt stellte kurz die zwei Neumitglieder Eduard Gaupt und Manuel Kalla vor. Es gab eine Gedenkminute für Willi Hogg. Erst 2022 wurde „Willi“ für 30-jährige Mitgliedschaft geehrt und erhielt eine Urkunde des Deutschen Imkerbundes mit goldener Ehrennadel. Berndt nannte Hogg „die gute Seele des Vereins, er war immer da“.

Berndt lobte, dass sich die Mitglieder einbringen, das funktioniere toll. Jürgen Nägele (Kasse) berichtete über eine positive Bilanz von 167,03 Euro, dank Honigkurs und Imkerhock. Berndt ließ in Vertretung für Schriftführerin Martina Bihler das Vereinsjahr Revue passieren: Honigschulung am Lehrbienenstand mit Harald Schlegel, Saisoneröffnung am 27. April und der Jahresausflug am 16. September zu Cum Natura in Bühl, einem Hersteller von Honig und Imkereinebenprodukten.

Das Jahr 2023 entwickelte sich – trotz eines sehr kühlen Frühlings mit viel Niederschlag – zu einem guten Bienenjahr. „Die Honigernte war sehr erfreulich“, so Bihler. Berndt war auch „zufrieden mit dem Ertrag“. Außerdem berichtete er über den Besuch beim Imkerverein Laufenburg, der sehr informativ war. Nächstes Jahr will der Verein die Zusammenarbeit ausbauen und aktiver in der Königinnenzucht werden. Auch dieses Jahr waren zwei Schulklassen am Lehrbienenstand, um viel über die Arbeit von und mit Bienen zu lernen. Unter Leitung von Bürgermeister Jürgen Wiener wurde Jürgen Nägele als Kassierer und Emil Meier als zweiter Kassenprüfer bestätigt, Rainer Rutschmann wird stellvertretender Vorsitzender und löst Jevgenija Meier ab.

Eine besondere Ehrung gab es für Siegfried Merkt für 65 Jahre Mitgliedschaft. Eine inoffizielle Ehrung ging an Familie Sutter und Jevgenija Meier. Die Ideenplanung für 2024 ist die Königinnenzucht und das Sommerfest.

Der Imkerverein wurde 1911 im Gasthause „Zum Kranz“ in Rheinheim gegründet. Während der Saison findet alle zwei Wochen der Imkerhock am Lehrbienenstand in Lienheim statt, der auch als Vereinsheim dient. Zudem wird bei Terminen viel Wissen vermittelt.