von Tina Prause

Das Interesse der Bevölkerung am Bauen ist in Küssaberg ungebrochen. Nachdem aktuell für das Neubaugebiet „Wüstreben“ in Dangstetten die Erschließungsarbeiten laufen, befasste sich der Gemeinderat während seiner jüngsten Sitzung mit eventuellen Neubauflächen in Ettikon im Gewann „Hinterer und Vorderer Ettikoner Hof“. „Ziel ist, dass Bauwillige bei uns einen Bauplatz bekommen“, eröffnete Bürgermeister Manfred Weber den Tagesordnungspunkt.

Laut Bebauungsplan stehen circa 4,2 Hektar Fläche zur Verfügung, wobei in dieser Phase nur 1,8 bis 1,9 Hektar verplant werden sollen. Die restliche Fläche möchte man für zukünftige Baugebiete zunächst so belassen. Stephan Färber vom Büro Stadtbau Lörrach hat drei verschiedene Konzepte vorgestellt, die die bisherige Siedlungsstruktur der Ortschaft aufnehmen. Je nach Anordnung von Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäuser mit vier bis sechs Wohnungen wären 40 bis 48 Wohneinheiten möglich. Keines der Gebäude sollte höher als drei Stockwerke sein. Während Variante eins und zwei sich im Wesentlichen in der Anordnung der Häuser unterscheiden, bietet Variante drei durch weniger Wohneinheiten noch die Möglichkeit für einen weiteren Ort der Begegnung neben dem bereits vorhandenen Bouleplatz im Herzen von Ettikon.

Durchweg gemischt aber deutlich positiv war die Meinung des Gemeinderates zu den verschiedenen Konzepten und Möglichkeiten. Während beispielsweise für Gottfried Ritter und Dieter Tritschler die maximale Höhe der Häuser noch diskutiert werden sollte, fand Jürgen Fesser „zwei bis drei Geschosse sind vertretbar“, da heute flächensparender gebaut werden müsse. „Das ist die einfachste Art, Ressourcen zu sparen“. Hier wies auch Bürgermeister Manfred Weber darauf hin, dass „bei uns in Küssaberg Baufläche dauerhaft knapp ist“. Weiter empfanden unter anderem Anja Isele und Susanne Böger die Varianten eins und zwei mit der Priorisierung auf Reihenhäuser als passend, da diese gut in das bisherige Gefüge von Ettikon passten. Die hier vorgeschlagenen öffentlichen Parkplätze wären auch hilfreich im Hinblick „auf ein eventuelles Car-Sharing-Projekt“ sprach Susanne Böger weitere Möglichkeiten an.

Die Entscheidung

Final entschied sich das Gremium einstimmig, mit allen drei Vorschlägen in die geplante Bürgerinformationsveranstaltung zu gehen, die für September oder Oktober vorgesehen ist. Sobald der genaue Termin feststeht, wird er im Gemeindeblatt kommuniziert.