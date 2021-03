von Stefan Kurczynski

Das neue Jahr hat begonnen, der kalte ist Winter vorbei und schon legt die Naturschutzgruppe aus Küssaberg wieder los. Seit ein paar Tagen sind die Schutzzäune für die bedrohte Tierwelt, hier Amphibien, zwischen Dangstetten und Reckingen wieder aufgestellt, damit die Tiere nicht überfahren werden, wenn sie zu ihren Laichplätzen wollen.

Nachdem coronakonform zunächst die teilnehmenden Mitglieder in einer Liste eingetragen wurden, konnte es beherzt losgehen. Es wurden auch gleich sieben Paare gefunden, die in regelmäßigen Abständen die Amphibien aufsammeln und in den angelegten Weiher bringen. „Hauptsächlich Erdkröten und Grasfrösche sind diejenigen, die am meisten in dieser Region zu finden sind. Es hat aber in den letzten Jahren etwas nachgelassen“, so der ehemalige Vorsitzende Fredy Forster, der an diesem Tag bereitwillig Auskunft gab.

In der Nähe des Kieswerks Tröndle wurde ein Weiher angelegt, zu dem diese geretteten Amphibien gebracht werden und die dort ablaichen können. Leider gab es in den letzten Jahren nicht allzu viel Regen, sodass dieser Weiher ganz schnell mal ohne Wasser dastand und somit der Laich der Amphibien in Gefahr war, auszutrocknen. Dann wurde in Containern und Fässern Wasser besorgt und in den Weiher gekippt. Nachdem alle Zäune standen, wartet die Gruppe nun auf Regen, denn nur bei Regen und wenn es nicht so kalt ist, dann wandern diese Tiere. Ansonsten bleiben sie im Biotop Matzental.

Aber nicht nur hier sind die Mitglieder unterwegs, nein auch helfen sie seit ein paar Wochen den Holzbruch vom letzten Winter am Rand des Küssaberger Waldes zu entfernen. Vor allem die Orchideenwiesen werden von durch den vielen Schnee umgefallenen Bäumen oder heruntergefallenen Ästen befreit. Das Holz wird eingesammelt, zersägt und entsorgt. Dieses Jahr ist, eben durch den starken Schneefall bedingt, einiges mehr an Holz als letztes Jahr angefallen und somit musste mehrere Tage eingesammelt werden. Mehr als in den letzten Jahren.

Die Naturschutzgruppe ist 1981 gegründet worden, feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen, hat mittlerweile 110 Mitglieder und 55 davon sind aktiv dabei. Seit 1990 sind die Amphibien in ihrem Programm aufgenommen worden. Hauptsächlich kümmert sich der Verein das ganze Jahr um die gesamte Flora und Fauna in der Gemeinde Küssaberg. Sie kümmern sich um die vier Feuchtbiotope Blixen, Ackerbild, Matzental und Kiesgrube aber auch um die vielen Streuobstwiesen in der Gemeinde. Menschen, die die Natur lieben und sie hegen und pflegen möchten, werden gerne aufgenommen oder informiert per E-Mail (info@nsg-kuessaberg.de).