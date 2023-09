Auch von hochsommerlichen Temperaturen lässt sich die Naturschutzgruppe nicht von einem Einsatz abhalten. In der letzten Woche haben die Mitglieder im Sailer das größte Stück der Wiesen, die sie betreuen, gemäht.

Mit einer herrlichen Aussicht vor Augen ging es mit vereinten Kräften ans Werk. Ein anständiges Vesper war anschließend die Belohnung. Das zusammengerechte Heu wurde an verschiedene Bauern abgeführt. Aber das war nicht das einzige, was die Naturschutzgruppe dieser Tage bewerkstelligt hat. Am letzten Samstag gestaltete sie einen „Rhein Cleanup Day“. So sammelten sie am Rhein, auf Höhe Ettikoner Lauffen, wieder viel Abfall ein. Am nächsten Samstag wird die Gruppe auch beim „World Cleanup Day“ mitmachen und damit Teil der weltweit größten Bottom-Up-Bürgerbewegung zur Beseitigung von Umweltverschmutzung und Plastikmüll werden.

Die Naturschutzgruppe Küssaberg wurde 1983 gegründet und hat mittlerweile 115 Mitglieder. 72 davon sind aktiv dabei. 1990 wurden die Amphibien ins Programm der Naturschutzgruppe aufgenommen. Hauptsächlich kümmert sich der Verein das ganze Jahr um die gesamte Flora und Fauna in der Gemeinde Küssaberg. Ab Ende April beginnt die Blütezeit der Orchideen. Dann werden auch Exkursionen für interessierte Besuchern angeboten. Die Mitglieder der Naturschutzgruppe kümmern sich im Herbst um die vier Feuchtbiotope Blixen, Ackerbild, Matzental und Kiesgrube, aber auch um die vielen Streuobstwiesen in der Gemeinde. Die von der Naturschutzgruppe aufgestellten Nistkästen werden dann auch versorgt.

Menschen, die die Natur lieben und sie hegen und pflegen möchten, sind in der Naturschutzgruppe willkommen.