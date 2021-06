von Tina Prause

Holz als Rohstoff ist aktuell nicht nur schwer zu bekommen, sondern auch innerhalb der vergangenen Monate um ein Vielfaches teurer geworden. Die damit einhergehende Problematik wurde in dieser Woche auf Einladung von Dieter Tritschler, Inhaber von Holzbau Tritschler in Kadelburg, besprochen.

Anwesend zu dem Gedankenaustausch waren nebst dem Gastgeber-Unternehmen Martin Wassmer von Holzbau Wassmer aus Klettgau, Matthias Ebi, Die Holzwerkstatt aus Nöggenschwil, CDU-Bundestagsabgeordneter Felix Schreiner sowie Küssabergs Bürgermeister Manfred Weber. Auch David Stein, Vorsitzender der CDU-Ortsgruppe Küssaberg, und Gemeinderat Thomas Baumgartner (CDU) waren bei der Diskussionsrunde anwesend.

Planbarkeit kaum möglich

Vergleicht man die Preise, die ein Waldbesitzer für sein geschlagenes Holz bekommt, mit denen, die der Endverbraucher für die finalen Produkte wie beispielsweise Dachlatten zahlen muss, „klafft da eine Riesenlücke auseinander“, fasste Gastgeber Dieter Tritschler die Situation zusammen. Preislisten für die Holzbaubetriebe haben aktuell nur eine Gültigkeit von wenigen Tagen, was die Abgabe von realistischen Angebote fast unmöglich macht. „Die Planbarkeit ist weg“ führte Tritschler weiter aus. Bauwillige müssen für ein Einfamilienhaus, welches beispielsweise 500.000 Euro gekostet hätte, gut 75.000 Euro mehr kalkulieren, informierte Matthias Ebi weiter. Hinzu kommen generelle Probleme der Verfügbarkeit. Ein Ende ist nach Meinung von Martin Wassmer nicht in Sicht.

Auslöser und Lösungsansätze

„Sagen Sie, was man machen kann“, fragte Felix Schreiner im Anschluss an die Situationsanalyse in die Runde. „Was kann die Politik machen?“. Für die Fachunternehmen sind die Ursachen vielseitig. Ausgelöst durch die Borkenkäferplage der vergangenen Sommer, freute man sich kurzfristig, mit China und Amerika gute Abnehmer für das Käferholz gefunden zu haben. Zeitgleich entschied Land und Bund, den Einschlag von Holz um 85 Prozent zu reduzieren.

Den aktuellen Hiebsatz der Situation anzupassen, wurde als ein Lösungsansatz von den Bauunternehmern genannt. Auch Ansätze wie regionale Partnerschaften oder ein Nassholzlager im Landkreis wurden diskutiert. Nach einer intensiven Bestandsaufnahme der Situation wurden die Holzfachleute zu der am Montag stattfindenden Videokonferenz zusammen mit Felix Schreiner und CDU-Landtagsabgeordneten Peter Hauk eingeladen. Hier wird die Thematik der steigenden Baupreise und der Lieferengpässe bei Baumaterialien gemeinsam mit anderen Interessierten diskutiert.

