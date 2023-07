Bei gefühlten 40 Grad feierte der Musikverein Kadelburg am Wochenende das traditionelle Rhyfäscht mit Musik und Tanzakrobatik. Am Samstagabend unterhielt Noochschlag – die Hochrhein-Egerländer mit böhmisch-mährischer Blasmusik. Im Anschluss rockte die Gruppe Brasslufthamma den Festplatz. Bis in den frühen Sonntagmorgen brachten den Musiker den Boden im Rhypark mit Party-, Dance-, Rock- und Popmusik sowie fetzigen 80/90er-Hits sowie schwungvollen Eigenkompositionen zum Beben.

Am Sonntag ging es weiter mit dem Familientag. Eröffnet wurde der Tag mit einem Frühschoppenkonzert durch den Musikverein Döggingen. Wie auch alle anderen Musikvereine und Akteure an diesem Tag, durfte auch der Musikverein Döggingen die Bühne erst nach Zugaben verlassen. Die Musiker und alle anderen Akteure ließen sich die Hitze an diesem Tag nicht anmerken.

Die Schüler der Klasse 3a der Grundschule begeisterten mit einem einstudierten Tanz. Die Schüler der Klasse 4b zeigten sogar eine Seil-Kür, die sie selber einstudierten, ohne Lehrer. Springseilnutzung in vielen Variationen – die Gäste waren begeistert. Die Teenie-Garde des Narrenvereins Kadelburg glänzt ebenfalls mit einem schönen Tanz. Danach traten die Kinder der Kindersportschule des Turnvereins Kadelburg auf. Alle auftretenden Kinder bekamen nach ihrem Auftritt ein Eis, das bei der Hitze besonders gut ankam.

Nicht fehlen durften die Landfrauen aus Kadelburg, die wie immer eine großartige Tanzeinlage vorführten. Den musikalischen Abschluss absolvierte der Musikverein Dettighofen. Den ganzen Tag gab es zudem noch eine Fahrzeugschau des Oldie-Traktorenclubs Küssaberg. Diese Mal sogar mit ein paar Fahrzeugen zusätzlich, weil der Verein neue Mitglieder bekam. Und die waren dann auch gleich dabei und präsentierten stolz ihre Fahrzeuge. Die Ausstellung der Fahrzeuge ist jedes Mal für Kenner eine Augenweide.