Kadelburg (pm/sav) Unter der Leitung von Michael Brogle hat der Gospelchor Kadelburg in der evangelischen Bergkirche ein Konzert gegeben. Erwartungsfrohe Besucher füllten die Kirche, wer später kam, musste stehen, berichtet der Chor in einer Mitteilung.

Eröffnet wurde das Konzert mit einem stimmungsvollen Kyrie. Dezent und einfühlsam wurde die Bitte um Erbarmen vorgetragen, immer mehr gesteigert bis zum Schlussakkord. Das Konzert gab einen Querschnitt durch das Schaffen von Tore W. Aas, dem Leiter des Oslo Gospel Choirs. Brogle lernte schon früh im Gymnasium seine Musik kennen und besuchte Workshops bei ihm. „In Your Arms“ vermittelt die Geborgenheit in Gott, das Stück wurde bereichert durch die Solostimmen von Andrea Bauknecht und Marcel Corell.

Das Konzert wurde ergänzt durch Texte des niederländischen Theologen Huub Oosterhuis, gesprochen von Pfarrerin Andrea Kaiser. „God Gave Me A Song“ und „Holy Is The Lamb“ schufen innige Momente, nicht nur bei den Zuhörern. Die Chormitglieder folgten den Anweisungen des Chorleiters mit hoher Aufmerksamkeit. Er begleitete alle Lieder am Keyboard.

Bei „Jesus Be A Fence“ glänzte erneut Solistin Andrea Bauknecht, das Publikum ging begeistert mit. Mit „Shine Your Light“ verabschiedete sich der Chor. Die getragenen Kerzen erleuchteten den illuminierten Vorplatz zusätzlich. Dort lud der Chor zum Apéro ein, bei dem viele teilnahmen. In der lauen Sommernacht klang das Konzert aus, das das Publikum wie die Beteiligten gleichermaßen beeindruckte.