von SK

Die Vereine SV Rheintal und FC Hochrhein haben sich im Jugendbereich vor einigen Jahren zu einer gut funktionierenden Spielgemeinschaft zusammengeschlossen. Seit Anfang Oktober 2021 wird dies durch die Kooperation mit der GMS Rheintal erweitert.

Alle zwei Wochen findet unter Leitung von Raimund Hübner, Trainer der 1. Mannschaft vom SV Rheintal, unterstützt von der Lehrkraft und Leiter der Fußball-AG Philipp Jakob, ein 90-minütiges Fußballtraining in der Gemeinschaftsschule Rheintal statt, an dem 24 Schüler teilnehmen. Geplant ist ab Frühjahr auch in der Grundschulabteilung in Hohentengen ein Fußballtraining im gleichen Rhythmus durchzuführen.

Des Weiteren sind auch schulübergreifende Fußballturniere geplant. Unter dem Motto „Gemeinsam machen wir stark! Kooperationsmodell Schule – Verein“, wird dies seit 1987 auch von den Landessportverbänden gefördert. Eines der Ziele der GMS Rheintal ist es, Schülern in Kooperationen mit ortsansässigen Vereinen die Möglichkeit zu bieten, sich gezielt auf externe Sportwettkämpfe vorzubereiten und Sportarten kennen zu lernen.