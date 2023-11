Küssaberg – Jährlich widmet sich der Küssaberger Gemeinderat dem Zustand des Kommunalwalds und den dort vorgesehenen Zielsetzungen. Die Waldbegehung wurde vom zuständigen Gebietsleiter des Kreisforstamts, Tom Drabinski, und vom örtlichen Revierleiter Berthold Schmid vorbereitet und begleitet. Der Küssaberger Kommunalwald erfüllt wichtige Funktionen, wie für die Holzversorgung, für Natur und Umwelt und als Erholungseinrichtung für die Bevölkerung. Der Gemeinderat legt bei seiner jährlichen Waldbegehung wichtige weitere Leitlinien für die Beförsterung fest.

Erneut standen die Altholznutzung im Bestand, die notwendige Jungbestandspflege und die ebenso erforderliche Unterhaltung des weitläufigen Wegenetzes zur Beratung und Beurteilung an. Zur aktuell abgeschlossenen Zwischenrevision (nach Ablauf der Hälfte des zehnjährigen Waldbewirtschaftungsplans) und zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 konnten bereits erste Erkenntnisse erläutert werden. Im kommenden Jahr ist ein Einschlag von 4800 Festmetern Holz vorgesehen. Einigkeit bestand darüber, dass die in den zurückliegenden Jahren mit großer Absicht verfolgte eher zurückhaltende Holznutzung in den verbleibenden fünf restlichen Jahren der Dekade nicht mehr vollständig ausgeglichen werden kann und soll.

Die kommunale Waldfläche der Gemeinde Küssaberg verteilt sich auf 616 Hektar. Seit dem Frühjahr 2023 nimmt die Gemeinde mit dem Kommunalwald am Förderprogramm des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft für ein klimaangepasstes Waldmanagement teil. Zwei der über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden Kriterien sind dabei die Kennzeichnung und der Erhalt von mindestens fünf Habitatbäumen oder Habitatbaumanwärtern pro Hektar Waldfläche.

Die Mitglieder des Gemeinderats Küssaberg konnten sich im Rahmen der Sitzung vor Ort über die innerhalb des Gemeindewalds bereits weit fortgeschrittenen Ausweisungen und Kennzeichnungen informieren und die Vorgehensweise des örtlichen Försters begutachten. In wenigen Wochen wird der Gemeinderat Küssaberg den Waldwirtschaftsplan für das kommende Jahr endgültig beschließen. Im Zuge der Begehung des Gemeindewalds wurde dem Vertreter des Kreisforstamts, dem örtlichen Revierleiter und dem anwesenden Forstwirt für die gute Beratung, Betreuung und Pflege des Küssaberger Kommunalwalds gedankt.