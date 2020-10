von Tina Prause

Nachdem sich der Gemeinderat Mitte Juli mit der Planung eines Neubaugebiets in Ettikon befasst hatte, fand nun hierzu die erste Bürgerversammlung im Inselpavillon in Rheinheim statt. „Heute findet der zweite Schritt in einem langen Verfahren statt“, eröffnete Bürgermeister Manfred Weber die Veranstaltung.

Groß war das Interesse der Bürgerinnen und Bürger an der Bürgerversammlung in Rheinheim. | Bild: Tina Prause

Primär ging es an dem Abend darum, den interessierten Bürgerinnen und Bürgern die drei Gestaltungsmöglichkeiten für das Gebiet „Hinterer und Vorderer Ettikoner Hof“ aufzuzeigen.

Wie schon bei der Präsentation vor dem Gemeinderat, stellte Stephan Färber vom Unternehmen Stadtbau Lörrach die von ihnen erarbeiteten Entwürfe vor.

Küssaberg „Ich träume von einem Lanz Bulldog“ Das könnte Sie auch interessieren

Für den ersten Schritt sollen von den 4,2 Hektar Gesamtfläche des Areals in dieser Phase nur 1,8 bis 1,9 Hektar verplant werden. Drei Varianten stehen hierfür zur Verfügung, die alle die Siedlungsstruktur von Ettikon aufnehmen. Vorgeschlagen wurden Doppel-, Reihen und Mehrfamilienhäuser.

Küssaberg Im Küssaberger Ortsteil Ettikon ist ein Neubaugebiet in Aussicht Das könnte Sie auch interessieren

Anschließend an die Vorstellung der Konzepte nutzten die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Fragen zum Vorhaben zu stellen.

.Sind die geplanten Mehrfamilienhäuser vergleichbar mit denen in Kadelburg? Nein, geplant sind maximal vier Wohnungen pro Haus. .Ist die Gemeinde mit dem Wachstum der Einwohnerzahlen auch in den Bereichen Kinderkrippe, Kindergarten und Grundschule auf Zuzüge von Familien vorbereitet? Hier informierte Bürgermeister Manfred Weber, dass die Gemeinde kontinuierlich die Anzahl der Plätze ausbaut und an den Bedarf anpasst. .Wie ist die verkehrstechnische Anbindung gedacht? Ettikon hat nur eine offizielle Zufahrt, die direkt von der vielbefahrenen L161 abgeht. Muss hier nicht vielleicht an einen Ausbau gedacht werden? Aktuell geht die Gemeinde davon aus, dass es durch das Neubaugebiet maximal 30 neue Familien in dem Ortsteil gibt. „Das hält das Straßennetz aus“, antwortete Bürgermeister Manfred Weber.