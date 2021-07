von Tina Prause

Ein immer wieder erfreuliches Ereignis ist für die Gemeinde Küssaberg die Ehrung der langjährigen Blutspender. Insgesamt acht Bürgerinnen und Bürger wurden im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatsitzung geehrt, die über mehrere Jahre zusammengerechnet 305 Mal Blut spendeten.

„Ich glaube, das ist eine wahre große Leistung für unsere Gesellschaft“, lobte Bürgermeister Manfred Weber einleitend die Spendenbereitschaft zu jedem Termin des Deutschen Roten Kreuzes. Trotz der seit Corona geltenden Auflagen, seien die Blutspendetermine immer gut besucht gewesen, berichtete weiter DRK-Ortsgruppenleiter Walter Probst. Der am 30. März veranstaltete Termin im Küssaberger Inselpavillon wurde von 34 Spenderinnen und Spendern besucht. Neun von ihnen waren Erstspender. „Dass auch junge Leute sehen, wie wichtig es ist Blut zu spenden, freut uns immer besonders“ lobte Walter Probst das Engagement und informierte final, dass es dank des Nachmittags zu insgesamt 27 neuen Blutkonserven kam.

Urkunde und Ehrennadel

Für ihre Blutspenden wurden folgende Bürgerinnen und Bürger mit einer Urkunde, einer Ehrennadel des Deutschen Roten Kreuzes, sowie einem Geschenk der Gemeinde geehrt:

Für zehn Blutspenden: Christa Mehler, Daniel Mathis, Hans-Jörg Berndt.

Christa Mehler, Daniel Mathis, Hans-Jörg Berndt. Für 25 Blutspenden: Ljubisa Kovjenic, Andreas Krause

Ljubisa Kovjenic, Andreas Krause Für 50 Blutspenden: Peter Mihailowitsch (konnte an dem Abend nicht anwesend sein)

Peter Mihailowitsch (konnte an dem Abend nicht anwesend sein) Für 75 Blutspenden: Franz Rogg

Franz Rogg Für 100 Blutspenden: Irene Polland

Der nächste regionale Blutspendetermin findet am 23. Juli von 14 bis 19.30 Uhr in der Gemeindehalle Unterlauchringen statt. Weiter können sich Bürger am 4. August von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Gemeindehalle Erzingen melden. Eine Terminreservierung im Internet (www.blutspende.de) ist notwendig.