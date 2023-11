Küssaberg (pm/fli) Der Verein Boje-Küssaberg hat einen Vortrag für Eltern und Interessierte zum Thema „Mobbing – was können Eltern tun?“ im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Kadelburg angeboten. Wie der Verein berichtet, erklärte der Diplom-Pädagoge Wilfried Könnecker anschaulich und mit praktischen Übungen, was genau man unter Mobbing versteht, wie Eltern sich verhalten sollten und wie Mobbing vorgebeugt werden kann.

„Es gibt viele Angebote zur Suchtprävention, aber sehr wenig zur Mobbingprävention. Dabei sind die Folgen für das Kind, das Mobbing erlebt, nicht weniger schlimm, als die Folgen einer Sucht“, schreibt der Verein weiter. Der Vortrag stieß auf großes Interesse und Wilfried Könnecker konnte den Zuhörenden hilfreiche Handlungsmöglichkeiten an die Hand geben.

Der Verein Boje-Küssaberg organisiert regelmäßig Gesprächsabende für Eltern und Aktionstage für Familien. Außerdem unterstützt der Verein Projekte an Küssaberger Kindergärten und Schulen. Boje finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Wer den Verein durch eine Mitgliedschaft unterstützen möchte oder Fragen zum Programm hat, kann sich an boje-kuessaberg@gmail.com wenden.