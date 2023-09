Nachdem in der vorherigen Woche der Kirchenchor aufgetischt hat, hat der Brückenchor Rheinheim die Besucher im Bädle-Café Rheinheim diese Woche verköstigt. Bereits zum zweiten Mal in dieser Saison waren die Mitglieder und freiwilligen Helfer des Brückenchors mit der Bewirtung an der Reihe. Das Angebot von zwölf selbst gebackenen Kuchen kam gut an. Vom Nusszopf bis zum Frankfurter Kranz war für jeden Geschmack etwas dabei. Der Saison entsprechend, gab es auch Zwetschgenwaie mit Sahne. Auch Kaffee zum Mitnehmen gab es.

Unter den Gästen waren die rüstigen Mitglieder des Erzählcafés und auch Bürgermeister Manfred Weber genoss den Kuchen und die gute Gesellschaft. Auch die Kleinsten hatten Spaß. Während die Mütter bei interessanten Gesprächen die Kinder auf dem Spielplatz im Blick hatten, konnten diese sich austoben. Die musikalische Begleitung steuerte, wie schon so oft, Helmut Bauder bei. Er begann bereits als achtjähriger Junge mit der Musik und bietet nun als Rentner mit seinem Akkordeon Unterhaltung, die sehr gut ankommt. Damit alle mitsingen konnten, war für jeden ein Liederbuch vorhanden.

Gegen 17 Uhr ging der Nachmittag zu Ende und es waren nur noch wenige Reste vom Kuchen übrig. Einige Besucher nutzten den Bürgerbus als Mitfahrgelegenheit. Die Spenden vom Bädle-Café verwahrt Marlis Eckert so lange, bis entschieden wird, für welche gemeinnützigen Zwecke sie verwendet werden. Als Schlusslicht dieser Saison heißen die Kadelburger Landfrauen die Gäste willkommen.