von Stefan Kurczynski

Eine Ausstellung der besonderen Art bietet zurzeit das Küssaberger Museum in Rheinheim. Jukeboxen, gesammelt und restauriert und nun ausgestellt von Kurt Huber aus Lauchringen. Und es kamen sehr viele Besucher zur Eröffnung. Zustande kam die Ausstellung, weil Rolf Bendel, ein Mitglied des Museumsvereins, zufällig mit seiner Frau zusammen in der Gärtnerei von Kurt Huber in Lauchringen einkaufte. Dort sah Bendel die vielen Boxen stehen und die Männer kamen ins Gespräch.

Die Ausstellung Die Ausstellung läuft noch bis zum 26. September und ist sonntags von 14.30 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Es gelten die allgemeinen Corona-Regeln. Wenn Kurt Huber an den Ausstellungstagen anwesend ist, wird er einzelne Boxen vorführen.

Auf die Frage, ob Kurt Huber einmal in Küssaberg ausstellen möchte, sagte dieser spontan zu. Nach zehn Minuten hatte er sogar ein passendes Konzept parat. Leider kam wieder einmal Corona dazwischen und alles war erst mal in der Schublade. Bis dann die anderen Vorstandsmitglieder im SÜDKURIER einen Bericht über Kurt Huber lasen. Prompt reagierte man und nun ist die Ausstellung in Rheinheim.

Eine der neuesten Jukeboxen, die über einen Computer gesteuert wird.

Laut Überlieferungen wurde die erste Jukebox 1889 von einem Tüftler namens Louis in San Francisco erfunden. Ein Lied dauerte damals nur eine Minute und konnte nur über Kopfhörer-Schläuche angehört werden. Der Erfinder erkannte das enorme Potenzial und begann, in seiner Region die Kneipen damit zu bestücken und hatte mit diesen „Groschengräbern“ Erfolg.

Lauchringen Hier steckt Musikgeschichte drin: Kurt Huber sammelt Jukeboxen Das könnte Sie auch interessieren

Durch Erfindung der Schellack-Platte erhöhte sich die Laufzeit auf drei- bis dreieinhalb Minuten. Der Siegeszug der Jukeboxen begann zunächst in Amerika, amerikanische Soldaten tanzten in ihren Klubs zu deren Klängen, bis sie nach dem Zweiten Weltkrieg auch in Deutschland heimisch wurden.

In Hamburg wurde 1951 die erste Musikbox aufgestellt. Ein Spiel für 20 Pfennig, drei Spiele für 50 Pfennig, sieben Spiele für eine Mark. US-Firmen wie Wurlitzer, Seeburg, Rock-Ola und AMI exportierten zigtausende Jukeboxen nach Europa. Aber es gab auch deutsche Firmen, die diese Boxen herstellten. Unter anderem Tonomat, Wiegandt, NSM-Löwen und Bergmann. Auch in der DDR gab es Jukeboxen von Sachsenklang oder Polyhymat.

Museum Rheinheim Das Museum Rheinheim wurde nach mühevollen Um- und Ausbauarbeiten am 29. September 1985 eröffnet. Nur wenige Wochen später wurde der Verein zur Förderung des Museums Küssaberg gegründet. Zurzeit hat der Verein etwa 80 Mitglieder, teils aktiv, teils passiv. Der Museumsverein Küssaberg kümmert sich um sämtliche Belange des Museums. Die Konzeption Dauerausstellung–Wechselausstellung habe sich in den vergangenen Jahren zunehmend bewährt. Dies zeigen die deutlich ansteigenden Besucherzahlen des Museums. Dabei beschränken sich die Themen der Wechselausstellung (sechs bis acht pro Jahr) nicht nur auf rein historische Sujets, sondern beziehen ein breites Spektrum kultureller Bereiche und Gegenstände ein. Der Museumsverein versteht sich in dieser Hinsicht als einer der Kulturträger der Gemeinde und freut sich über weitere Mitglieder. Informationen im INternet (https://museum-kuessaberg.de).

Der Siegeszug der Boxen war eigentlich nicht aufzuhalten. Jedoch blieb die Technik nicht stehen und mit Eröffnung von Diskotheken in den 80er Jahren, in denen die Platten von einem Diskjockey aufgelegt wurden, waren diese Automaten nicht mehr so gefragt. „Das ist für mich ein schönes Hobby, ein sehr schönes sogar“, bemerkte Kurt Huber bei der Vernissage.

Auch das gab es. Ein Automat, an dem man Schallplatten kaufen konnte. Bild Stefan Kurczynski

Doch es werde immer schwieriger, Ersatzteile für die Jukeboxen zu erhalten. Vieles müsse Kurt Huber in Eigenregie selber herstellen und vieles erfordert einen riesigen Aufwand. „Aber wenn dann alles läuft, freut man sich umso mehr“, sagt Kurt Huber lächelnd.