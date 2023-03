Ein paar Schneeflöckchen hielten die 124 engagierten Müllsammler am Samstag nicht auf: Sie starteten in sechs Gemeinden (Küssaberg, Klettgau, Hohentengen, Wutöschingen, Hohentengen und Tiengen), um den Unrat, den viele Müllsünder einfach so in die Landschaft geworfen haben, aufzusammeln.

Felgen, Flaschen, Bauschutt: Nur ein kleiner Teil des gefundenen Mülls. | Bild: Initiative

Ursprünglich sollte es eine sogenannte Sternenwanderung, die alle Müllsammler auf der Küssaburg zusammenführen sollte. Wegen des schlechten Wetters, einigten sich die Initiativendann doch auf die alte Schlosserei in der ehemaligen Lauffenmühle in Lauchringen. Dort hatten sie nach Beendigung der Müllaktion wenigstens ein Dach über dem Kopf.

Die Müllsammel-Aktion Die Müllsammel-Aktion im östlichen Landkreis fand zum zweiten Mal statt. Die Premiere 2022, noch unter Corona-Bedingungen, stieß auf eine große Resonanz. 2022 waren rund 130 Personen aus fünf Gemeinden dabei, 2023 kam mit Hohentengen noch eine sechste Gemeinde dazu. In diesem Jahr starteten die Teilnehmer also in Hohentengen, Klettgau, Küssaberg, Lauchringen, Tiengen und Wutöschingen zum Müllsammeln. Getragen wird die Aktion von den Klettgau-Cleaners Klettgau , der Initiative Zukunftsfest Küssaberg, dem Klimabeirat Lauchringen Tiengen Klettgau-Cleaners den , den Wutöschingen-Cleaners und dem Bürgernetzwerk Hohentengen Die Idee dahinter Die ursprüngliche Idee hinter der Aktion war, anstatt Einzelaktionen in den Gemeinden eine gemeinsame Aktion der an die Küssaburg angrenzenden (oder zu ihr hinschauenden) Gemeinden zu planen. Die Müllentsorgung wird dank des Landkreises zentral über die Anlage in Ettikon geregelt, Hohentengen wird eventuell direkt über ihren Bauhof den Müll entsorgen lassen. Mit der gemeinsamen Aktion wollen alle auch ein bildlich starkes Zeichen setzen, wie viele Menschen sich engagieren für eine saubere Umwelt für uns und unsere Nachkommen.

Beim Zusammentreffen der Sammler freute sich eine der Mitinitiatoren, Anja Isele, sehr über die große Bereitschaft zum Mitmachen und besonders, dass so viele Kinder und Jugendliche an der Aktion teilgenommen haben. „Viele Pfandflaschen sind dabei auch gefunden worden. Diese haben dann die Kinder und Jugendlichen erhalten, sie konnten den Pfand einsacken.“

Felgen, Flaschen, Bauschutt: Nur ein kleiner Teil des gefundenen Mülls.

Philipp Frank, Oberbürgermeister von Waldshut-Tiengen, dankte in seiner Begrüßungsrede allen, die an dieser Aktion teilgenommen haben. Es sei nicht selbstverständlich, bei so einem Wetter rauszugehen und den Müll von fremden Menschen wegzuräumen. „Eigentlich ist dies ein trauriger Anlass, aber ich bin Ihnen unendlich dankbar, dass sie das in die Hand genommen haben und unsere Straßen und Wege vom Unrat befreit haben.“

Ein kleiner Teil der Teilnehmer in der ehemaligen Schmiede der Lauffenmühle in Lauchringen. In der Mitte stehend Thomas Eichkorn (orange Jacke), Waldshut-Tiengens OB Philipp Frank (rote Jacke) und Mit-Organisiatorin Anja Isele. | Bild: Thomas H. Eichkorn

Dem konnte Bürgermeister Thomas Schäuble aus Lauchringen nur beipflichten. „Mir ist ganz wichtig, das wir mit solchen Aktionen auch ganz gezielt gegen das Ganze anschaffen. Die Generation Z steht in den Startlöchern. Das sind die Jahrgänge 1998 bis 2010. Die wollen nicht auf dieser Erde so leben wie die Generation davor. Das sind 11,7 Millionen Menschen und die haben ein anderes Bewusstsein.“

Die Küssaberger Initiative Zukunftsfest startete in Küssaberg. | Bild: Initiative

Und was nicht alles bei der Aktion gefunden wurde: Autoreifen, sehr viel Leergut, Bauschutt, kaputte alte Plastikfässer, Autofelgen und Radkappen, ja sogar eine Kaffeemaschine.

Die Lauchringer Jungangler beteiligten sich ebenfalls an der Aktion.

Eine Tatsache stimmte eine Müllsammlerin nachdenklich: Sie fand Unmengen von Zigarettenkippen. „Und ausgerechnet von diesen Kippen wird gesagt, das eine allein bis zu 1000 Liter Wasser verunreinigen kann. Und hier liegen Hunderte. Einfach so auf den Boden geworfen, vermutlich aus einem Auto heraus. Ich finde das sehr schlimm.“ Neben Zigarettenkippen fanden die Sammler auch Reste von E-Zigaretten auf den Wegen.

Die Bürgerinitiative Hohentengen ist bereit für ihren Einsatz. | Bild: Bild Initiative

Begeistert von der Aktion und dennoch traurig, dass es überhaupt nötig ist – so war der allgemeine Tenor aller Teilnehmer. Anja Isele bedankte sich abschließend bei den Personen und Firmen, die ihren Beitrag geleistet und für die Verpflegung der Sammelaktion gesorgt haben: Edeka Prem und Rewe aus Lauchringen sowie dem Bauernladen Stoll aus Küssaberg und dem Hofladen Würtenberger aus Küßnach.

Einen ganzen Anhänger füllte der gesammelte Müll der Klettgau Cleaners Klettgau. | Bild: Initiative

An diesem Tag haben die 124 Freiwilligen 1,6 Tonnen Müll gesammelt. Die Teilnehmer waren außerdem der Ansicht, dass die Strafen für illegale Müllentsorgung zu niedrig sind.

Die Klettgau Cleaners Tiengen starteten in Tiengen zur Müllsammel-Aktion. | Bild: Initiative

Sie plädierten dafür, Littering mit bis zu 1000 Euro zu bestrafen. Zudem sollte der Pfand beziehungsweise die Steuer auf alle Getränkeverpackungen deutlich angehoben werden.