von Stefan Kurczynski

In ihren wohlverdienten Ruhestand wurde die Schulsekretärin Doris Zab in der Mensa der Gemeinschaftsschule Rheinheim verabschiedet. Mit „exzellentem Zeugnis“ und Kenntnissen in Stenografie war die ausgebildete Justizfachangestellte, die ihre Lehre am Amtsgericht absolvierte, 1992 nach Elternzeit in die Küssaberger Verwaltung gewechselt. Von 1994 bis 1997 verlegte sie sich wieder auf die Mutterrolle, als ihre zweite Tochter zur Welt kam. Danach begann sie wieder ihre Tätigkeit in der Schule.

Zur Person Doris Zab stammt aus Waldshut, ihr erster Wohnort war das Zollhaus in der Schmittenau, weil ihr Vater Zöllner war. Als sie ihren Mann Peter kennenlernte und als der erste Nachwuchs sich einstellte, zogen sie gemeinsam nach Kadelburg um. Als das erste Kind drei Jahre alt war, bewarb sie sich auf eine Stellenausschreibung der Gemeinde Küssaberg für die Stelle im Sekretariat in der Grundschule Kadelburg. Zusammen mit ihrer Tätigkeit in der Ganztagsschule Kadelburg und der GMS Rheintal war sie 44 Jahre im Öffentlichen Dienst.

Bürgermeister Manfred Weber würdigte sie in seiner Laudatio: „Bereits zu ihrem 40-jährigen Dienstjubiläum, damals im Januar 2018, druckte der SÜDKURIER schon den Titel ab. ‚Die gute Seele in der Schaltzentrale‘. Besser hätte auch ich die Überschrift nicht fassen können.“ In ihrer Dienstzeit habe sie an beiden Schulen neun Rektoren helfend zur Hand gehen können und auch drei Bürgermeister „erleben müssen. „Viele Veränderungen, wie zum Beispiel ein neuer Kultusminister oder Ministerin, die ihren eigenen Fußabdruck hinterlassen wollten, haben Sie gemeistert. Sie waren auch für uns ‚der Fels in der Brandung‘“, lobte Weber.

Für alles eine Lösung parat

Lobende Worte fanden auch Timo Feigl, Rektor der Gemeinschaftsschule, und Marina Backschat, Rektorin der Ganztagesschule Küssaberg. Timo Feigl stellte fest: „Wenn ich zurzeit an Ihrem Büro vorbei komme, ist es ungewohnterweise dunkel. Ich muss mich erst noch daran gewöhnen, dass Sie nicht mehr da sind.“ Auch Marina Backschat sprach voller Dankbarkeit über Doris Zab.

„Als ich im Dezember 2018 mehr oder weniger freiwillig in die Schulleitungssituation gerutscht bin, stand ich im Büro mit vielen Ordnern und mit vielen Schränken. Da war es Gold wert, die Doris da zu haben. Sie hat mir durch ihre eigene Erfahrung sehr viel geholfen“, so Backschat. Sie habe stets ein Ohr für die Schüler und für die Lehrerkollegen gehabt. „Sie hatte immer eine Lösung parat. Sie war unser Engel für alles.“

Bei der Verabschiedung von Doris Zab in Kadelburg standen die Kinder ihr zu Ehren Spalier und die Schülern führten ein Theaterstück vor. Zum Abschied sang das Lehrerkollegium die Melodie des Liedes „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ von Bill Ramsey – mit einem auf Doris Zab zugeschnittenen Text (Doris tauscht die Arbeit gegen Freizeit ein). „Viele, die jetzt erwachsen sind, kennen Frau Zab noch und jeder wusste, wenn irgendetwas gebraucht wird, ob es ein Pflaster, eine Busfahrkarte, bei der Frau Zab kriegt man alles“, so Backschat.