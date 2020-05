von Tina Prause

Bereits zum dritten Mal freut sich die Gemeinde Küssaberg über eine Erhöhung der Gelder für das Landessanierungsprogramm. Weitere 800.000 Euro stellt das Land Baden-Württemberg diesmal zur Verfügung. Der alte Ortsteil in Kadelburg wurde 2016 in das Projekt aufgenommen mit der Ursprungssumme in Höhe von 800.000 Euro. Die Gemeinde startete 2017 mit einer Informationsveranstaltung für Bürger offiziell das Projekt.

Das Projekt Ziel des Landessanierungsprogramms ist es, kleinere Städte und Gemeinden des ländlichen Raums zu stärken. Fachgerechte Sanierungen sollen zu einem attraktiven Ortsbild beitragen und renovierungsbedürftige Häuser wiederbeleben. 1.333.333 Euro standen mit dem Erstbescheid für eine Laufzeit von zehn Jahren für Sanierungsprojekte zur Verfügung. Hiervon trägt die Gemeinde 40 Prozent. In Küssaberg läuft das Projekt noch bis 30. März 2025.

„Man kann von einer Aufbruchstimmung sprechen“, sagte Hauptamtsleiterin Kersten Küpfer damals über die Resonanz, die bis heute ungebrochen ist. Von Beginn an wurde, vorwiegend von Privateigentümern, die Möglichkeit rege genutzt, Wohnhäuser energetisch zu sanieren. Auch für den barrierefreien Umbau des Eigenheims wurden einige Anträge gestellt.

Aufgrund dieser hohen Nachfrage folgte zwei Jahre später die erste Erhöhung der Fördersumme um weitere 700.000 Euro. Auch das größte Hochbauprojekt der Gemeinde „Wohnen im Alter“ profitierte von der Aufnahme und somit gab es eine weitere Erhöhung der Summe um 247.000 Euro. Insgesamt 16 private Bauvorhaben wurden bis heute in das Programm aufgenommen und entsprechende Verträge hierzu abgeschlossen. Fünf Maßnahmen davon sind bereits vollständig umgesetzt. Auch zwei Projekte der Gemeinde sind beinhaltet: der Abbruch des alten Lidl-Gebäudes und der Ankauf des Gebäudes Hauptstraße 23.

Aktuell werden 25 weitere Anfragen bearbeitet. Eine davon ist das für „Oberdorf 6 und 8“ geplante Bauvorhaben. Hier billigte der Gemeinderat aktuell die Unterlagen und stimmte für die Freigabe zur Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden. Der Inhaber plant, das Gebäude, welches auf dem Grundstück 102 steht, abzureißen. Neben Geschäftsräumen sollen zukünftig sechs Wohnungen, inklusive einer Tiefgarage, entstehen.

Einsicht in Baupläne

Die Offenlage der Pläne zu dem Bauvohaben läuft noch bis Freitag, 12. Juni. Während dieser Zeit können die Unterlagen im Erdgeschoss des Rathauses, vor den Bauamtbüros, eingesehen werden. Alternativ sind die Unterlagen auch im Internet (www.kuessaberg.info/service/rathaus-politik/bauleitplanung) einzusehen.