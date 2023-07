Zum 17. Gipfelitreffen trafen sich frühere Amtsinhaber beidseits des Rheines zum traditionellen und freundschaftlichen Austausch im Gasthaus „Rheintal“ in Reckingen. Der Organisator Marcel Iseli freute sich, dass wiederum rund 40 Persönlichkeiten seine Einladung annahmen.

Viel Prominenz, von Alt Ständerat Thomas Pfisterer, dem CDU-Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner, dem ehemaligen Waldshuter Landrat Bernhard Wütz, Peter Straub, ehemaliger Präsident des Landtages Baden-Württemberg sowie ehemalige Großräte, Bürgermeister und Gemeinderäte hieß Marcel Iseli willkommen. Die Gespräche waren auch diesmal interessant, und Themen wie Geburten in der Schweiz, Empfang SRG-Programme, Bevölkerungsschwund von 40 Prozent im Hotzenwald, Bahnverbindung Basel-Waldshut sowie verschiedene Verkehrsprojekte wurden in Reckingen intensiv diskutiert.

In Deutschland macht man sich Sorgen, dass im vergangenen Jahr 12.000 illegale Einwanderer über den Badischen Bahnhof in Basel nach Deutschland einreisen konnten. Leider unternehme die Schweiz dagegen keine konkreten Maßnahmen. Das Verhalten der Schweiz bei der Waffenlieferung im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine kommt in Deutschland nicht gut an. Es sei nicht korrekt, dass die Schweizer Waffenindustrie in Länder Panzer und Munition verkaufe und schlussendlich den Ländern verbiete, diese an die Ukraine weiterzugeben, hieß es weiter. Mit dem Atomlager im Zürcher Unterland hat sich die deutsche Seite offensichtlich abgefunden. Allerdings wird erwartet, dass aus dem Topf für die Entschädigungen der Region auch ein wesentlicher Teil an die deutsche Seite fließt. Felix Schreiner hat bereits angekündigt, dass er sich für eine gerechte Verteilung stark machen werde.

Es ist ja klar, dass sich die früheren Politiker noch an kuriose Geschichten erinnern. So wurde beispielsweise am schweizerischen Zollamt eine Gruppe Musiker aufgehalten, weil sie mit Holzinstrumenten wie Klarinetten in die Schweiz einreisen wollten. Diese Instrumente sind teilweise aus Tropenholz und dieses darf nicht in die Schweiz eingeführt werden. Nach komplizierten Verhandlungen konnten die Musiker dem Beamten klarmachen, dass sie nicht beabsichtigt, Tropenholz in die Schweiz einzuführen, sondern an einem Konzert aufzutreten. Eine weitere Geschichte zum Schmunzeln: Ein Teilnehmer erzählte, wie er in seiner Jugendzeit mit seiner Familie in der Schweiz Kleider einkaufte. Alle Kinder saßen bei der Einreise in die Schweiz in Unterwäsche auf dem Rücksitz des Autos. Bei der Rückkehr über die Grenze waren sie mit neuen „Knickerbockern“, Hemd und Kittel neu bekleidet, und am Zoll hat niemand etwas gemerkt.

Der Wunsch des Organisators und der Teilnehmer: Das Gipfeli-Treffen und insbesondere sein Geist und der Austausch über die Grenze muss erhalten bleiben.