Küssaberg – Fast auf den Tag genau vor 33 Jahren, am 19. Oktober 1990, hat in Küssaberg bereits ein Treffen mit Abgesandten der damals gegründeten Partnerschaft zwischen Küssaberg und Pfaffroda, einem Ortsteil der Stadt Olbernhau im sächsischen Erzgebirge, stattgefunden. Damals amtierte noch Paul Stoll als Bürgermeister. Pfaffroda ist neben Küssnacht am Rigi aus der Schweiz und La Talaudière aus Frankreich die dritte Partnergemeinde von Küssaberg.

Eigentlich waren die Gäste eingeladen, der 50-Jahr-Feier der Gemeinde Küssaberg beizuwohnen, hatten aber zu diesem Zeitpunkt selbst ein Fest, sodass der Besuch auf ein Wochenende im Oktober verschoben wurde. Sechs Gäste, unter anderem der Ortschaftsrat Günter Lempe, und Vertreter der Gemeinde sowie der örtlichen Vereine besuchten nun Küssaberg. Das Treffen fand auf Einladung des derzeitigen Bürgermeisters Manfred Weber statt. Nach einem herzlichem Empfang im Küssaberger Rathaus bezogen die Gäste am Freitagabend ihr Quartier im Gasthof „Zur Küssaburg“.

Der nächste Tag des Aufenthalts in Küssaberg, der Samstag, war bestückt mit Besichtigungen in der Gemeinde Küssaberg. Begleitet wurden die Gäste dabei von den Gemeinderäten aus Küssaberg. Sie zeigten den Besuchern alles, was Küssaberg zu bieten hat. Um nur einige Stationen zu nennen: Es wurden die Gemeinschaftsschule, die Minigolfanlage, die Seniorenwohnanlage in Kadelburg „Mitenand däheim“, das Gewerbegebiet Ettikon und der Barfußpfad in Rheinheim besucht.

Auch verschiedene Ortsteile wurden mit den Gästen aus dem Erzgebirge besichtigt. Selbst das Kraftwerk in Reckingen und der Kindergarten in Dangstetten standen auf dem Programm. Bei der Besichtigung des Feuerwehrgerätehauses war dann auch der Kommandant der Feuerwehr, Thomas Werner, zugegen und zeigte den Interessierten alles. Am Samstagabend ging es dann auf Wunsch der Gäste an das Oktoberfest in Dangstetten, das der Musikverein Dangstetten ausrichtete.