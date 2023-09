Küssaberg – 16 Teilnehmer haben auf dem Bouleplatz jüngst um den neu eingeführten Wanderpokal des Boulesports in Kadelburg gespielt. Auf drei Bahnen schenkten sich die Teilnehmer nichts. Coronabedingt konnten die Sportler lange nicht spielen, umso mehr freuten sich alle, diesen Sport endlich wieder ausüben zu können.

Mit Boule verbinden viele Deutsche das von den Franzosen auf öffentlichen Plätzen ausgetragene Freizeit-Kugelspiel. Es wird in der Regel mit Metallkugeln und auf allen Untergründen gespielt. Bevorzugt werden Rasen oder Kiesplätze für die Boule-Partien ausgewählt. Boccia ist die italienische Variante, die auch mit Kugeln aus Kunststoff gespielt werden kann.

Auch in Küssaberg hat diese Freizeitaktivität ihre Freunde gefunden, unter den Namen Parkeulen und Inselbiber nahmen sie 2015 und 2016 sogar an Turnieren des deutsch-französischen Freundeskreises in Lauchringen teil. Zu Beginn des eigenen, internen Turniers erklärte die Initiatorin und Gründerin der Boule Gruppe, Eleonore Schmid, die neuen Spieler auf, welche Begriffe beim Spiel wichtig sind. Außerdem begleitete sie die neue Vorsitzende Renate König, die das Spiel das erste Mal als Vorsitzende leitete, beim Ausfüllen der Spieler- und Punkteliste.

Die Sieger des Turnier sind Günter Herr und Günter Eisenberg. Beide haben den Pokal zum ersten Mal erhalten. Es gilt die Regel: Wenn der Pokal dreimal vom gleichen Spieler gewonnen wird, geht er in dessen Besitz über und es muss eine neuer Wanderpokal beschafft werden.

Die Kadelburger Boule Gruppe mit derzeit 19 aktiven Spielern existiert seit 2014 und hat sich aus dem Turnverein Kadelburg entwickelt. Geleitet wurde sie bisher von Eleonore Schmid. Im Frühjahr 2023 hat Renate König das Amt übernommen. Die Spielsaison ist von etwa Mitte April bis Mitte November. Das Spiel eignet für Spieler fast jeden Alters. In Kadelburg kann auf zwei Bahnen mit jeweils zwei Mannschaften gespielt werden, eine weitere kann aufgebaut werden.