von Tina Prause

Seit 2016 ist Frank Hart (47) Leiter der Kläranlage in Ettikon. Der Küssaberger hat auf Umwegen zu seiner heutigen Traum-Anstellung gefunden, wie er sagt. Nicht nur die Vielfalt seines Aufgabengebiets ist es, welche das Anstellungsverhältnis bei der Gemeinde Küssaberg für ihn ausmacht. Auch die gute Zusammenarbeit mit seinen Kollegen schätzt der gelernte Kfz-Mechaniker sehr.

Immer an seiner Seite ist seit zwei Jahren zudem sein Hund Sammy.

Seit zwei Jahren ein treuer Begleiter ist Hund Sammy. | Bild: Tina Prause

Gemeinsam mit dem vierbeinigen Freund sorgt er jeden Tag für einen reibungslosen Betrieb rund um Küssabergs Abwasser.

Berufliche Vielfalt von Vorteil

Direkt im Anschluss an seine Ausbildung, entschied Frank Hart sich für eine Weiterbildung als „Ver- und Entsorger Fachrichtung Abwasser“. Erste Berufserfahrungen konnte er an der Kläranlage Tiengen sammeln, bevor es den vielseitig interessierten Mann erst mal einige Jahre in den Außendienst zog. Als Quereinsteiger folgten im Anschluss daran sechs Jahre als Jugend-Sozialarbeiter in der Schweiz, bevor er sich dann auf die frei gewordene Stelle in Küssaberg bewarb.

Seit 1977 befindet sich in Ettikon die Kläranlage, die seit jeher von einer Person betrieben wird.

Für den reibungslosen Betrieb der Kläranlage in Ettikon ist Frank Hart zuständig. | Bild: Tina Prause

Hier wird das Abwasser gereinigt und aufbereitet, so dass es final wieder dem Rhein zugeführt werden kann. Was vielen nicht bewusst ist: In einer Kläranlage findet ein wesentlicher Teil des Umweltschutzes einer Gemeinde oder Kommune statt.

Interesse für Naturwissenschaften

Wer verantwortlich für den reibungslosen Ablauf einer solchen Anlage ist, sollte sich gut mit Chemie und Physik auskennen. Technik- und Bürokenntnisse sind wichtig, sowie Flexibilität. Notwendig sind die Kenntnisse beispielsweise für die Entnahme und Auswertung der Gewässerproben, Reparaturen der Pumpen oder der Jahresabschluss gemacht werden muss.

„Es ist unglaublich vielfältig“ fasst Frank Hart zusammen, dem neben dem Fachwissen auch seine vielfältige Berufserfahrung zugutekommt. Er findet es schade, dass ein solch vielseitiger Beruf kaum bekannt ist. Neben einer großen Verantwortung bringe dieser auch gleichermaßen viele Freiheiten.

Dinge, die nicht zu den persönlichen Lieblingsaufgaben gehören, gebe es in jedem Job. Hier nennt der Abwasserfachmann ein Beispiel, dass eigentlich leicht umgesetzt werden kann. „Feuchttücher gehören nicht in die Toilette“ erklärt er und ergänzt „Ich fände es gut, wenn die Leute etwas mehr darauf schauen würden, was nicht ins Abwasser gehört“.

Ein vermeidbares Problem – Feuchttücher gehören nicht in die Toilette. Leider halten sich nicht alle Bürgerinnen und Bürger daran, so dass solche Verknotungen entstehen, die dann von Frank Hart entfernt werden müssen. Auch das gehört zu seinen Aufgaben. | Bild: Kläranlage Ettikon

Damit spricht er Stoffe wie Frittierfett, Farbe oder Lacke an. Die bereits erwähnten Feuchttücher sorgen zudem oft für Störungen bei den für die Reinigung des Wassers wichtigen Pumpen.

Auch beim Hobby ein Fachmann

Seinen Ausgleich zum beruflichen Alltag findet Frank Hart in der Natur. Auf den Geschmack gebracht von seinem Vater, entspannt Frank Hart am besten während der Suche nach Pilzen. Auch hier immer mit dabei ist Hund Sammy. „Ich bin draußen, komme zur Ruhe“ resümiert er.

Gemeinsam mit seinem besten Freund hat er vor Jahren ein Seminar an einer Pilzfachschule in der Schweiz besucht. Die finale Abschlussprüfung zum Pilzsachverständigen wollten beide bewusst nicht ablegen. Die Zeit im Wald und das gemütliche Verarbeiten der gesammelten Pilze soll ein Hobby bleiben, das mittlerweile von Ehefrau Rebecca geteilt wird.