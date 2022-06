von Stefan Kurczynski

Mit einer weiteren Ausstellung, dieses Mal mit Bildern aus der Natur von Walter Dewald und seinem Sohn Kevin aus Klettgau-Geißlingen, eröffnete das Museum in Küssaberg-Rheinheim seine Pforten. Gezeigt werden gestochen scharfe Fotografien aus der Natur. Dewald sagt über sich selbst: „Wenn ich so den ganzen Tag unterwegs bin, achte ich immer wieder auf die Natur und mir entgeht nichts. Prompt ist die Kamera ausgepackt und es wird fotografiert. Manchmal habe ich ein Motiv innerhalb von Minuten eingefangen, aber es kann auch sein, dass eine Woche vergeht, bis das richtige Bild geschossen ist.“

Walter Dewald ist begeisterter Naturfotograf. Der geborene Waldshuter wohnte vorübergehend in Küssaberg-Küßnach und ist seit ein paar Jahren in Klettgau-Geißlingen zuhause und hat zwei Söhne. Der eine, Mike, ist Fliesenleger, der zweite, Kevin, ist auch an der Ausstellung mit einigen Fotos präsent und schreibt Bücher. Walter Dewalds Beruf ist LKW-Fahrer und sein zweitliebstes Hobby, neben der Fotografie, ist Motorradfahren. Dabei ist er ein ausgesprochener Harley-Davidson-Fan. Er hat sich seine Grundlagen über Tierfotografie durch Bücher und Selbsterfahrungen angeeignet und 2019 in den Profibereich der Tierfotografie eingestiegen.

Dewalds Bilder beeindrucken durch ihre intensiven Farben und zeigen viele Tiermotive aus ungewöhnlichen Blickwinkeln. Bei solchen Aufnahmen muss alles stimmen: das Licht, die Haltung der Tiere und die Reflexionen. Dewald zeigt, wie schön unsere Natur doch ist, vor allem ist sie schützenswert. Er ist viel in der Natur unterwegs und dadurch findet er all diese schönen Szenen von Wildtieren, die so faszinierend sind. Ob einen Eisvogel oder Milan im Flug oder Tiere im Zoo, ob Insekten im Fluge oder Pflanzen, die in der Blüte stehen. Sein Wahlspruch ist: „Die Natur ist voller Schönheit und Vielfalt, die uns begeistert erfreut und belohnt, wenn wir achtsam mit ihr umgehen.“

Und sein Sohn Kevin macht es ihm nach, ja er geht sogar noch ein bisschen weiter. Zwar hat er sich auf die kleinen Dinge spezialisiert, wie Schmetterlinge und Blumen, er schreibt aber nebenher auch noch Bücher. Und diese werden mit seinen Bildern und selbstverfassten Texten gestaltet, die einen tiefen Einblick in seine Seelenwelt geben. All das und noch vieles mehr kann man im Küssaberger Museum betrachten.

Die Ausstellung: Walter Dewald ist mit seiner Ausstellung im Küssaberger Museum ab sofort bis zum 24. Juli zu sehen. Die Ausstellung ist im Museum jeden Sonntag von 14.30 bis 17 Uhr zu besichtigen. Der Eintritt ist kostenlos.