Kadelburg – Nach zwei Jahren Bauzeit konnten bereits im Juli die ersten Wohnungen des Neubaus der Baugenossenschaft Föfa Waldshut-Tiengen eG im Holunderweg in Kadelburg bezogen werden. Trotz allgemein schwieriger Umstände in der Baubranche verzögerte sich die Fertigstellung des Mietshauses mit Tiefgarage um lediglich drei Monate. Auch in Bezug auf die Kosten blieb das Bauvorhaben nahezu perfekt im ursprünglich budgetierten Rahmen.

Ein Rückblick

Im Juli 2020 fand bei bestem Wetter und bester Stimmung der Spatenstich für das Bauvorhaben statt. Küssabergs Bürgermeister Manfred Weber lobte an dem Tag die allzeit gute Zusammenarbeit mit der Baugenossenschaft. Zusammen mit dem Gemeinderat freue man sich auf die Aussicht, bald neuen und bezahlbaren Wohnraum in der Gemeinde am Hochrhein zu haben, dank der Investition der Baugenossenschaft. „Investieren, heißt auch, an die Zukunft glauben“ ergänzte Heinz Rombach, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Föfa und unterstrich so deren Philosophie.

In den kommenden Monaten entstanden auf dem 2.380 Quadratmeter großen Grundstück insgesamt 22 moderne und helle Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen. Sogenannte barrierearme Zwei-, drei- und vier-Zimmerwohnungen wurden gebaut, sechs Wohnungen davon konnten komplett barrierefrei umgesetzt werden. Zudem wurden die Häuser mit einem Fahrstuhl und einer Tiefgarage ausgestattet.

Damals schon vorausschauend geplant, setzten die Verantwortlichen auf eine energiesparende Lösung in Bezug auf das Heizen und entschieden sich bei der hauptsächlichen Wärmequelle für eine Wärmepumpe in Kombination mit einer Photovoltaik-Anlage.

Große Nachfrage

„Wir wollen unseren Mitgliedern preiswertes Wohnen bei ordentlicher Qualität in einem lebenswerten Wohnumfeld ermöglichen“ erklärt die Homepage der Baugenossenschaft FÖFA Waldshut-Tiengen eG ihren Grundgedanken. Wie wichtig dieser ist, zeigt unter anderem die Nachfrage an dem Neubau in Kadelburg.

„Nach drei Monaten blicken wir auf eine Vollvermietung und das ohne eine Anzeige oder Werbung geschaltet zu haben“ informiert der geschäftsführende Vorstand Andreas Vogt. Das Ziel sei gewesen, unter zehn Euro pro Quadratmeter zu bleiben und das ist der Genossenschaft mit 9,55 Euro gelungen.

Lediglich drei Monate später als ursprünglich geplant, wurden die neuen Mietshäuser der Baugenossenschaft Föfa Waldshut-Tiengen eG im Holunderweg 14 und 16 in Kadelburg fertiggestellt. Die in 2019 budgetierten 5,2 Millionen Euro wurden mit einer Kostenerhöhung von zwei Prozent überschritten.