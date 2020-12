von Tina Prause

Vor zwei Jahren wurden in Küssaberg Offenlandbiotope und FFH-Mähwiesen neu kartiert. Über die nun vorliegende Kartierung informierte während der öffentlichen Gemeinderatsitzung Waltraud Zimmermann, Leiterin des Amt für Umweltschutz, zusammen mit dem stellvertretenden Amtsleiter Heiko Hogenmüller. „Küssaberg ist gesegnet mit Trinkwasser von Top-Qualität und einer tollen Natur“, lobte Waltraud Zimmermann und führte anschließend weiter aus, dass dies auch Einschränkungen mit sich bringe. Wo genau diese zum Tragen kommen, erläuterte anschließend Heiko Hogenmüller anhand der neuen Kartierung.

Neu ausgewiesene Flächen

Rheinheim: Relativ einfach und übersichtlich sind hier die Neuerungen. In Höhe der Kiesgrube ist ein Offenlandbiotop hinzugekommen und in Nähe des Rathauses FFH-Mähwiesen, die teileweise auch den Flächennutzungsplan betreffen.

Relativ einfach und übersichtlich sind hier die Neuerungen. In Höhe der Kiesgrube ist ein Offenlandbiotop hinzugekommen und in Nähe des Rathauses FFH-Mähwiesen, die teileweise auch den Flächennutzungsplan betreffen. Dangstetten : Nach dem heutigen Stand ist die Ortschaft jetzt deutlich von Landschaftsschutzgebieten umschlossen.

Nach dem heutigen Stand ist die Ortschaft jetzt deutlich von Landschaftsschutzgebieten umschlossen. Bechtersbohl und Küssnacht: In beiden Orten ist potenzielles Bauland betroffen.

In beiden Orten ist potenzielles Bauland betroffen. Reckingen: Oberhalb des Kraftwerkes gibt es neue Flächen.

Gremiums-Mitglied Clemens Stoll (CDU) sah die Ausarbeitung der neuen Pläne und damit verbundenen Auflagen kritisch. „Naturschutz ist wichtig, aber die Eigentümer haben hier kein Mitspracherecht. Wir sind in einer Lage, wo wir viele Einschränkungen haben. Bis jetzt hat der Landwirt alles freiwillig gemacht. Jetzt wird ihm alles auferlegt“, führte er aus.

Was sind FFH-Richtlinien und was bedeuten sie? Die „Fauna-Flora-Habitat“-Richtlinien sollen europaweit bedrohte, seltene und natürliche Lebensräume und Pflanzenarten schützen und erhalten. Alle zwölf Jahre muss eine Kartierung durchgeführt werden. Ist ein Gebiet aufgrund der gegebenen Vorgaben von erhaltenswerten Pflanzen kartiert worden, hat der Inhaber die Pflicht, die Situation nach bestem Wissen zu erhalten. Nicht nur von Landwirten werden die Vorgaben in Verbindung mit den FFH-Richtlinien teilweise kritisch betrachtet, da sie diverse Einschränkungen in der täglichen Arbeit und der Entwicklung einer Gemeinde mit sich bringen können. Eine genaue Übersicht der Gebiete ist im Internet zu finden mit dem Suchbegriff „UDO BW“.

Auch merkte er an, dass es während der Kartierungsarbeiten vor Ort keine Kommunikation mit den betroffenen Landwirten gegeben hat. Waltraud Zimmermann bestätigte, dass ein Großteil des Naturschutzes von den Landwirten getragen werde. Es sei „ein absolutes Qualitätsmerkmal von unseren Landwirten“, lobte sie die Arbeit. In Bezug auf die mangelnde Kommunikation verwies die Amtsleiterin auf die aktuelle Situation durch die Pandemie. Geplante Informationsveranstaltungen konnten bisher nicht stattfinden.

Öhningen Maßnahmenkatalog regelt Naturschutz auf der Höri Das könnte Sie auch interessieren

Für Gemeinderatsmitglied Jürgen Fesser (Bündnis 90/Die Grünen) stellte sich die Frage, wie das sogenannte „Verschlechterungsverbot“ zu sehen sei. „Durch den Klimawandel verändert sich die Natur auch. Was ist, wenn sich der Bestand dadurch verändert?“ Auch, ob es bereits Erfahrungswerte im Hinblick darauf gäbe, fragte Jürgen Fesser. „Da halten wir uns relativ gut“, konnte Heiko Hogenmüller informieren und erläuterte weiter, dass das Verschlechterungsverbot nur bei menschlichem Handeln greife.