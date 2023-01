von Stefan Kurczynski

Bei der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Küssaberg, Abteilung Küßnach, hat der stellvertretende Vorsitzende Thomas Maier um eine Abänderung der Tagesordnung gebeten. Der Grund dafür war die Ehrung für 40 Jahre Zugehörigkeit des langjährigen Feuerwehrkameraden Bruno Angstmann. Dies wäre normalerweise nichts Besonderes, aber in diesem Falle schon, befindet sich Angstmann zurzeit doch in Thailand. Mit einem Zeitunterschied von sechs Stunden wurde er per Internet-Videoanruf zugeschaltet. Die Versammlung begann um 20 Uhr und in Thailand war es 2 Uhr morgens.

„Bruno war und ist sehr wichtig in unserer Abteilung. Er ist immer mit Rat und Tat und guten Ideen bei uns unterwegs gewesen und ist es auch immer noch“, sagte Thomas Maier. Angstmann war von 1983 bis 1993 Schriftführer. Danach zehn Jahre Abteilungskommandant, ist Gruppenführer und ständiger Ansprechpartner, wenn es um die Belange der Feuerwehrabteilung mit der Gemeinde geht. Ihm werden bei seiner Rückkehr eine Urkunde und ein Präsent überreicht.

Die Feuerwehr Als Ortsteil mit der kleinsten Einwohnerzahl in der Gemeinde Küssaberg ist man in Küßnach stolz auf die schlagkräftige Feuerwehr mit 18 aktiven Mitgliedern, darunter eine Frau. Im Ernstfall kann die Abteilung Küßnach bereits in den ersten Minuten nach der Alarmierung Leben retten und Schaden abwenden. Dabei helfen die örtliche Nähe, die Ortskenntnis, die neun ausgebildeten Atemschutzgeräteträger sowie die private Unterstützung der Dorfbevölkerung. Als kulturelles Ereignis mit der Feuerwehr gilt das Küßnacher 1.-Maifest. Vor fast 30 Jahren von der Feuerwehr initialisiert und gemeinsam mit den Küßnacher Landfrauen organisiert, bildet das Fest jedes Jahr den Höhepunkt im Dorfleben. Ein besonderes Glanzlicht ist auch der jährliche Laternenweg. Auch daran ist die Küßnacher Feuerwehr mit Eifer beteiligt.

Aber es gab noch weitere Ehrungen. Auch Martin Büge wurde an diesem Abend für 40 Jahre Zugehörigkeit mit einer Urkunde und einem Präsent geehrt. Seine Leistungen in der Abteilung wurden ebenfalls hervorgehoben. Für zehn Jahre Zugehörigkeit wurde Denis Leiter geehrt. Gesamtfeuerwehrkommandant Thomas Werner hatte dann noch eine nachgereichte Ehrung, und zwar an Robert Habermann. Er war an der vorigen Hauptversammlung der Gesamtfeuerwehr Küssaberg nicht anwesend und erhielt nun vom Kommandanten eine Urkunde für 25 Jahre Zugehörigkeit.

Abteilungskommandant Andreas Schnäbele übernimmt

Einen Führungswechsel gab es bei der Hauptversammlung der Feuerwehr Küssaberg, Abteilung Küßnach, ebenfalls. Der bisherige Abteilungskommandant Jürgen Bruns übergab sein Amt an Andreas Schnäbele.

Das wurde an dieser Sitzung bei den anschließenden Wahlen auch bestätigt. Zum neuen Abteilungskommandanten wurde Andreas Schnäbele gewählt und zu seinem Stellvertreter Thomas Maier – beide in einer geheimen Wahl. Schriftführer ist weiterhin Sebastian Schupp und Kassier Armin Manz. Beide wurden offen in Abwesenheit gewählt. Als Beisitzer fungieren ab sofort Roland Leitner und Jürgen Bruns.