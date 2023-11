Ehrungen und Beförderungen standen auf der Tagesordnung der Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Küssaberg im Feuerwehrgerätehaus. Kommandant Thomas Werner berichtete in seinem Tätigkeitsbericht stolz über den aktuellen Mannschaftsstand: 100 Aktive, 42 Kameraden in der Seniorenabteilung und 34 Kinder und Jugendliche in der Jugendfeuerwehr.

Personenrettung im Rhein

Die Mitglieder mussten im vergangenen Jahr zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. So wurden zum Beispiel Personen gesucht, die zwischen dem Kraftwerk Reckingen und dem Schwimmbad Lienheim verschwunden waren. Ein weiterer Einsatz war zwischen dem Lauffen in Ettikon und der Schmittenau.

An der Suche waren 50 bis 60 Einsatzkräfte von Polizei, DLRG, DRK, Feuerwehr, Rega und Kantonspolizei beteiligt zudem wurden Drohnen eingesetzt. Neben den Einsätzen nahmen die Feuerwehrangehörigen auch noch an Ausbildungen teil. 59 Kameraden haben einen Lehrgang, eine Wiederholung oder ein weiterführendes Seminar besucht.

Feuerwehr Küssaberg Die Freiwillige Feuerwehr Küssaberg besteht aus den Standorten West, Küssaberg Ost und Küssnach und hat derzeit 100 Mitglieder. In der Jugendfeuerwehr werden 34 Kinder und Jugendliche von Udo Kaiser betreut. Abteilungsleiter der Altersabteilung ist Peter Amann, dort treffen sich derzeit 42 Mitglieder regelmäßig. Kommandant der Küssaberger Feuerwehr ist Thomas Werner, seine Stellvertreter sind Sebastian Schwarz und Klaus Klauser. Weitere Informationen gibt es im Internet (www.feuerwehr-kuessaberg.de).

Im Anschluss blickte Thomas Werner auf die vergangenen Termine, wie die Teilnahme am Geschicklichkeitsturnier in Bad Zurzach oder der Wettkampf in Küssnacht am Rigi. Jugendwart Udo Kaiser berichtete über den Ausbildungsstand der Jugendfeuerwehr in Küssaberg. Diese besteht zurzeit aus 30 Jungen und vier Mädchen. 2022 wurden 175 Übungsstunden abgeleistet, die Probenbeteiligung der Mitglieder lag bei 95,2 Prozent. Dafür bedankte er sich herzlich.

Laut Peter Amann, Obmann der Seniorenabteilung, gehören der Alters- und Ehrenabtteilung derzeit 42 Kameraden mit einem Altersdurchschnitt von 70,7 Jahren an. Auch er berichtete über die Aktivitäten, wie das Kreisseniorentreffen in Görwihl, die Flughafen-Besichtigung in Kloten oder den Ausflug ins Markgräflerland.

Ehrung für langjährige Kameraden

Bürgermeister Manfred Weber ehrte im Anschluss mit Kommandant Thomas Werner zahlreiche Kameraden. Seit zehn Jahre gehören Tobias Furtwängler und Thomas Maier der Feuerwehr Küssaberg an. Für 15 Jahre wurden Michael Schnäbele und Philipp Tritschler geehrt.

Die Geehrten und Beförderten (von links): Daniel Mathis (Löschmeister), Thomas Maier (zehn Jahre), Stefan Wiener (40), Dieter Tritschler (40), Gerhard Roder (50), Philipp Tritscher (15), Thomas Werner (Beförderung Hauptbrandmeister), Ralf Rieple (Kreisverbandsvorsitzender), Stefan Dausch (25), Sven Haberstock (30), Clemens Huber (stellvertretender Kreisbrandmeister), Michael Schnäbele (15), Klaus Klauser (20 Jahre, Beförderung Oberbrandmeister) und Heiko Weißenberger (Befördert zum Brandmeister). Mit den Kameraden freut sich Bürgermeister Manfred Weber. Bilder: Stefan Kurczynski | Bild: Stefan Kurczynski

Seit 20 Jahre engagieren sich Joshua Baumgartner, Florian Frank, Jens Haberstock, Klaus Klauser und Simon Maier in der Wehr, seit 25 Jahren sind Günter Haberstock und Stefan Dausch aktiv. Sven Haberstock wurde für 30 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet, Dieter Tritschler und Stefan Wiener für 40 Jahre. Für 50 Jahre Zugehörigkeit wurde Gerhard Roder geehrt.

Drei Kameraden befördert

Mit den Ehrungen war der Abend noch nicht beendet: Heiko Weißenberger wurde zum Brandmeister befördert, Klaus Klauser zum Oberbrandmeister, Kommandant Thomas Werner zum Hauptbrandmeister. Die Geehrten erhielten Urkunden und wussten im Vorfeld nichts von ihrer Beförderung.