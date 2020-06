von Tina Prause

Ursprünglich hatte die Sozialpädagogin der Gemeinde Küssaberg geplant, mit insgesamt 18 angemeldeten Kindern in der vergangenen Woche ein Feriencamp in Todtmoos durchzuführen. Seit einigen Jahren bietet die Gemeinde zusätzlich zur Sommerferien-Betreuung ein Feriencamp in den Pfingstferien an. Zwar war die Übernachtung auf Basis der aktuell geltenden Corona-Vorgaben für die offene Kinder- und Jugendarbeit nicht möglich, doch ein Alternativprogramm in der Reckinger Waldhütte brachte den acht Kindern vergleichbar viel Spaß. Erst eine Woche vor den Pfingstferien stand fest, dass ein Angebot stattfinden darf. „Einige der Familien hatte bereits anderweitig Pläne gemacht“, erklärte Natasha Döring gegenüber unserer Zeitung die gesunkene Teilnehmerzahl.

Motto „Harry Potter"

Zusammen mit zwei weiteren Betreuern entschieden sich die Kinder gleich zu Beginn der Woche für das Motto „Harry Potter“. So wurden Zauberstäbe geschnitzt, Flugbesen gebastelt und ein Unterricht in der Herstellung von Zaubertränken durfte selbstverständlich auch nicht fehlen. Die Zauberschule selbst wurde kurzerhand im Wald in Form von zwei Hütten nachgebaut und Natasha Rombach-Döring in „Frau Dumbledore“ umbenannt. „Die Kinder kamen morgens schon mit gezückten Zauberstäben in die Betreuung“ erinnert sich Natasha Rombach-Döring lachend.

Für die Sozialpädagogin, die das Feriencamp organisiert hat, ist die Woche immer etwas Besonderes. „Ich merke jedes Jahr, was die Kinder für einen Spaß haben“ sagt sie begeistert. Sätze, wie „mir ist langweilig“ habe sie bei diesem Pfingstferien-Angebot noch nie gehört.

FEZ-Programm ungewiss

Ähnlich begeistert sind die Kinder während der Sommerferien-Betreuung unter der Leitung von Silvia Schindler. An drei aufeinander folgenden Wochen bietet sie abwechselnd im Wäschhüsli in Ettikon, der Reckinger Waldhütte und in der Turnhalle der Grundschule Küssaberg ein abwechslungsreiches Programm. Auch hier war für dieses Jahr schon einiges geplant. Ob und wie die Betreuung stattfinden kann, steht noch nicht fest.

Bitte um Geduld

„Wir hoffen, dass wir die drei Wochen durchführen können“ informiert Natasha Rombach-Döring zum aktuellen Stand. Auch ob das FEZ-Programm der Küssaberger Vereine stattfinden kann, ist noch ungewiss und interessierte Familien werden noch um Geduld gebeten. Ähnlich wie bei dem Angebot in den Pfingstferien, wird eine definitive Aussage voraussichtlich erst eine Woche vor den Sommerferien möglich sein.