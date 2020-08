von Tina Prause

Die evangelische Kirchengemeinde Kadelburg hat sich für Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren ein abwechslungsreiches Ferienprogramm einfallen lassen. Unter dem Motto #August ohne Frust wird am Samstag, 8. August, ab 19 Uhr das Escape Room-Abenteuer „Flucht aus den Katakomben“ angeboten. Aufgeteilt in Gruppen gilt es das Geheimnis innerhalb einer Stunde herauszufinden.

Küssaberg Die neue Ausstellung im Museum Küssaberg zeigt historische und besondere Postkarten Das könnte Sie auch interessieren

Zwei Tage später, am Montag, 10. August, geht es ab 11 Uhr mit dem Kanu den Rhein entlang. Organisiert ist, zunächst mit dem Zug nach Murg zu fahren. Von dort startet die Tour in Dreier und Vierer-Kanus Richtung Schwörstadt. Kleine Pausen zwischendurch sind eingeplant.

Hoch hinaus geht es dann am Mittwoch, 12. August. Um 15 Uhr beginnt der Ausflug in den Kletterwald „Hochempor“ am Bergsee in Bad Säckingen. Auch hier ist der Transfer mit dem Zug vorgesehen. Nach einer fachlichen Einweisung können die Teilnehmer in ihrem eigenen Tempo und Zutrauen den Parcours erklimmen.

Küssaberg Neue Streitschlichter stehen bereit für Konfliktlösungen im kommenden Schuljahr Das könnte Sie auch interessieren

Den Abschluss des abwechslungsreichen Angebots macht am Samstag, 15. August, die Mondnacht mit „Werwolf“. Ab 19 Uhr finden auf dem Kirchhof der Bergkirche „Werwolf“-Spielrunden statt. Bei allen Angeboten gilt das Corona-Hygienekonzept der evangelischen Jugend in Baden.

Eine Kontaktaufnahme für Anmeldungen oder weitere Informationen ist per E-Mail (Bergkirche@web.de) möglich oder telefonisch unter 0151/52591888 bei Pfarrerin Andrea Kaiser möglich.