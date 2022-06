von Stefan Kurczynski

Endlich, nach zwei Jahren Zwangspause durch Corona, kann das traditionelle Reckinger Dorffest wieder stattfinden. Der Förderverein des Narrenverein Reckingen hat sich wieder etwas einfallen lassen. Die Vorbereitungen dafür sind im vollen Gange. Das Fest beginnt am Sonntag, 19. Juni, ab 11 Uhr, auf dem Dorfplatz in Reckingen.

Ein ausgewogenes Programm, gutes Essen und schönes Wetter laden wieder zum Verweilen ein. Das Dorfzentrum in Reckingen bildet wieder die Kulisse der Veranstaltung, an welcher der Musikverein Rheinheim um 11 Uhr mit dem Frühschoppenkonzert das Fest eröffnet. Wie beim letzten Fest gibt es wieder Most für die Erwachsenen und für die Kleinen ein Eis zur Begrüßung. Auf dem Programm stehen Fahrten mit dem Dorfzügle und eine Hüpfburg für die Kinder.

Ein Höhepunkt wird die Aufführung des Zirkus Zebrasco und die der bekannten „Aerobic-Girls“ vom TV Reckingen. Neben vielen Leckereien gibt es auch wieder einen „Bayrischen Frühschoppen“ mit Weizenbier, Weißwurst und Brezel, sowie die Reckinger Kartoffelwaffeln. So werden auch Kaffee und Kuchen, Farmerbraten sowie Grillwürste angeboten.

Für das Kulinarische ist ebenfalls gut gesorgt. | Bild: Archiv: Stefan Kurczynski

Für jeden Geschmack ist wieder etwas dabei. Glanzvoller Höhepunkt am Nachmittag sind dann die „Original Kadelburger“ mit zünftiger Musik.