Die Musiker des Trios Evergreens beenden ihre musikalische Reise. Vor Kurzem haben sie zum vorletzten Mal zum Tanz im Mitenand däheim in Kadelburg aufgespielt. Das Trio, bestehend aus Günter Kempf (Keyboard), Edi Schupp (Schlagzeug) und Jürgen Stenzel (Bassgitarre), ist schon seit Jahren ein Team. Die Drei kennen sich schon seit ihrer Kindheit. In den 70er-Jahren nannten sie sich The Taifuns, damals spielten sie noch zu viert. Ihr damaliger Bandleader, Charly Gäng, ist früh gestorben. Ihren Übungsraum hat die Band in Albbruck.

Aus gesundheitlichen Gründen und dem Alter geschuldet, werden die Musiker jetzt nur noch einmal zusammen auftreten: Beim Familiengrillfest des VdK-Kreisverbands Waldshut im Wildgehege Waldshut am 16. Juli. Ob es irgendwann einmal ein Comeback geben wird, ist noch nicht bekannt. Die Organisatorin Hildegard Vorwalder von der Bürgergemeinschaft Küssaberg hofft auf jeden Fall darauf, weil die Musik des Trio Evergreens den tanzenden Senioren gut gefallen hat und sie sie gerne wieder hören würden.