Küssaberg – Der Männergesangsverein Kadelburg hat Erwin Marder verabschiedet und ihn zum Ehrenmitglied ernannt. Marder war dem Verein 77 Jahre treu. Mit 15 Jahren trat er ein, mit 92 Jahren hört er nun nach reiflichen Überlegungen auf. Mit seiner Stimme als zweiter Bass war er eine wertvolle Stütze. Neun Chorleiter hat er erlebt. Viele Konzerte, Feste und Fasnachtsveranstaltungen hat er mitgestaltet. Mehr als zehn Jahre war er Beisitzer. Als gelernter Maler hat er seine Arbeitskraft eingebracht. Der Vorsitzende Karl Scharrer sagte: „Denke ich an all die vielen Trotten-Feste, da war Dir und Deiner Frau Lore keine Arbeit zu viel. Stundenlang standst Du damals zum Beispiel am Suserstand. So hast Du, lieber Erwin, und Deine Frau Lore für unseren Verein gekämpft. Bei Dir trifft es auch zu, wenn man sagt: ‚Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau.‘ Ihr beide habt das bewiesen.“ Marder bedankte sich. Er habe keine Bedenken, dass sich der Verein einmal auflösen müsse. „Wir haben zwar im Augenblick nur noch zwölf aktive Sänger, aber bei der Musik wird sich sicher der eine oder der andere sagen: ‚Da mache ich doch auch mit‘.“ Zum neuen Konzept gehören mehr Schlager und volkstümliche Lieder. Scharrer sagte: „Wir sind ja immer auf der Suche nach neuen Sängern. Illusionen machen wir uns keine, aber unser neues Konzept scheint Früchte zu tragen. Vielen ist gar nicht bewusst, dass sie eine gute Stimme haben. Diese muss man nur rauskitzeln, dann geht‘s. Wir werden auch in diesem und im nächsten Jahr wieder bei einigen Events teilnehmen und wenn es so weiterläuft wie bisher, werden wir auch Sänger hinzubekommen.“