von Tina Prause

„Es ist mal wieder ein typisch verrücktes Erdbeerjahr“ sagt Clemens Stoll, der in Kadelburg 1,2 Hektar seiner Ackerfläche für den Anbau von Erdbeeren nutzt. Nach einem sehr erfolgreichen Jahr, in dem die Saison dank milder Witterungsverhältnisse sogar etwas früher beginnen konnte, rechnet Clemens Stoll in diesem Jahr mit bis zu 50 Prozent Ernteausfall.

von links Harry Binkert, verantwortlicher Mitarbeiter von Clemens Stoll prüft jeden Tag gemeinsam mit seinem Chef die Qualität der Erdbeeren. | Bild: Tina Prause

Drei verschiedene Reifegruppen baut der Kadelburger Landwirt an. Den Anfang machen einjährige Pflanzen, welche mit Hilfe eines Vlies die Erdbeersaison pünktlich starten lassen sollen. Doch auf den klassischen Erdbeerkuchen zu Pfingsten, belegt mit regionalen Früchten musste man dennoch in diesem Jahr verzichten.

Die empfindliche Blüte, die normalerweise rund drei Wochen braucht, bis sich die Frucht bildet, wird dank der Abdeckung vor immer mal vorkommenden kalten Nächten geschützt. Das Vlies wird an warmen Tagen abgenommen, damit die notwendige Bestäubung durch die Bienen stattfinden kann. „In diesem Jahr haben wir die Pflanzen 21 Mal auf- und zugedeckt. Das hatten wir noch nie“, erinnert sich Clemens Stoll an den schon gleich schlechten Start des Erdbeerjahrs. Die langanhaltende Kälte hatte zur Folge, dass es sechs Wochen dauerte, bis die Blüten begannen, Früchte zu bilden.

Die Erdbeere Die Erdbeere ist im botanischen Sinn eine Sonderform der Nussfrucht. Ganz genau betrachtet, gehört sie zu den Rosengewächsen. Hingegen die kleinen gelben Kerne, die für die unverkennbare Optik der Erdbeere sorgen, gelten als Frucht. Neben ihrem süßen Geschmack ist die Erdbeere voll mit guten Inhaltsstoffen. Sie hat mehr Vitamin C als eine Zitrone und auch ihr Gehalt an Folsäure ist bemerkenswert.

Die beiden weiteren Reifegruppen hingegen hatten mit dem dann folgenden anhaltenden Regen zu kämpfen. „Die Erdbeere fault nicht jetzt, sondern in der Blüte. Da ist sie am Anfälligsten“, erklärt der Landwirt die Problematik an der langen Blütezeit und der anhaltenden Nässe. Er verweist dabei auf die Botrytis-Pilzsporen, die für die Fruchtfäule verantwortlich ist. Die Kälte und folgende Regenzeit bestärkten die Infizierung so mancher Blüte.

Die mit dem Botrytis-Pilzsporen befallenen Früchte werden erst weich und bilden dann eine graue Schimmelschicht. Hier ist deutlich der Unterschied zwischen einer normalen Erdbeere und der befallenen Frucht zu erkennen. | Bild: Tina Prause

Gut eine Woche war Clemens Stoll mit seinen Erntehelfer beschäftigt, um die sichtbar befallenen Früchte abzupflücken, um eine Ansteckung weiterer Früchte zu verhindern. Ein weiterer Tiefschlag war das Unwetter der vergangenen Woche, welches teilweise den bereits gereiften Früchten zusetzte.

Eine Prognose, wie lange die Erdbeersaison in diesem Jahr noch andauern wird, will Clemens Stoll nicht abgeben. „Ich weiß heute, dass ich morgen noch Erdbeeren liefern kann. Alles weitere muss man abwarten“, sagt er lachend, trotz der schlechten Saison. Wer einmal eine der Kadelburger Erdbeeren probiert hat, merkt sofort, es lohnt sich definitiv jetzt jeden Tag zu nutzen und die süßen Früchten in allen Varianten zu genießen, bevor es in diesem Jahr viel zu schnell vorbei ist. Die Preise für die regionalen Erdbeeren liegen aktuell bei rund drei Euro für ein Pfund.