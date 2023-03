Der Turnverein Dangstetten ist stolz. Er zählt zwölf aktive Sportgruppen und 282 Mitglieder, wie aus der Hauptversammlung hervorging. Bürgermeister Manfred Weber überbrachte gute Wünsche der Gemeinde und dankte dem Verein für seine aktive Teilnahme am Dorfgeschehen.

Brigitte Mayer, Vorsitzende Öffentlichkeit, berichtete von zahlreichen sportlichen und gemeinschaftlichen Aktivitäten. Dazu gehörte auch die Teilnahme am Dorffest, am Herbstmarkt und am Küssaberger Narrentreffen sowie bei verschieden Bratorten und Kaffeestubenterminen in der Ortsmitte Dangstettens. Ein weiterer Höhepunkt war der gemeinsame Ausflug der Erwachsenengruppen. Die Übungsleiter der einzelnen Gruppen berichteten über gut gefüllte Sportstunden, gemeinsame Ausflüge und gesellige Zusammenkünfte, sowohl bei den Kinder- als auch in den Erwachsenengruppen.So berichtete die Männergruppe über die gemeinschaftliche Modernisierung des Turnerstübchens und die traditionelle Teilnahme am Bergturnfest in Dachsberg. Die Vorsitzende für Sportliches, Lucia von Roth, dankte für die Treue und das große Engagement aller Übungsleiter. Ein Wermutstropfen jedoch bleibt: Die Vorsitzende (Vorstand Verwaltung) Maria Sigg zog sich nach acht Jahren von ihrem Posten zurück. Er konnte nicht wieder besetzt werden.

Für das bevorstehende Vereinsjahr steht der gemeinsame Ausflug aller Kindergruppen sowie die Teilnahme am Küssaberger Jubiläum (50 Jahre), das vom 16. bis 18. Juni 2023 stattfindet, an. Regelmäßig ist ein Fun-Tone-Kurs im Angebot. Nähere Infos auf der Vereinshomepage www.tv-dangstetten.de.

Der Turnverein aus Dangstetten besteht seit dem Jahr 1966. Er hat mittlerweile 282 Mitglieder. Der Verein besteht aus mehreren Kinder- und Jugendgruppen, fünf Erwachsenengruppen zählen ebenfalls dazu, davon eine Fitnessgruppe, eine Jedermann-Gruppe und eine Männergruppe. Dreimal pro Woche bietet er einen Walking Treff an. Und dann gibt es noch die Showtanzgruppe mit dem Namen „Magic Diamonds“. Sie treten seit Jahren bei öffentlichen und gebuchten Anlässen mit zehn Tänzerinnen auf.