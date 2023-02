Der Museumsverein Küssaberg blickte bei der Hauptversammlung im Gemeindehaus in Bechtersbohl stolz auf die Ausstellungen 2022 zurück. Vorsitzender Jürgen Barabas bedankte sich bei seinem ganzen Team und den vielen ehrenamtlichen Helfern. Vor allem dafür, dass die Ausstellungen so gut gestaltet und eingerichtet worden seien. „Wenn ich nur noch an die Brautmoden-Ausstellung denke, wieviel Freizeit und Energie da hineingesteckt wurden, erstaunlich“, so Barabas.

2022 gab es einige sehenswerte Ausstellungen: Den Beginn machte am Tag der grenzüberschreitenden Kulturnacht in Küssaberg am 7. Mai die Ausstellung mit Fingermalerei von Karin Schauer und Holzplastiken von Bernhard Huber. Im Anschluss zeigte Walter Dewald, Fotograf aus Klettgau, Bilder aus der Tier und Pflanzenwelt. Aus Handtasche, Mantel- und Hosensack hieß die nachfolgende Ausstellung, die auch einen großen Besucherandrang hatte. Einer der Höhepunkte war die Ausstellung mit Brautmoden aus der vergangen und heutigen Zeit. Eine Freude für kleine und große Eisenbahnliebhaber war „Die Welt der Modelleisenbahn“.

Bis 12. März ist die Harley-Davidson-Ausstellung zu sehen. Vom 26. März bis 7. Mai stellt Stefano Barbera, Künstler aus Klettgau, unter dem Motto „Retro 75“ seine Werke aus. Eine Ausstellung mit Flacons und Skulpturen von Annette Riegger aus Homberg, erleben die Besucher vom 21. Mai bis 16. Juli. Aus Anlass der 50-Jahrfeier der Gemeinde Küssaberg vom 17. bis 18. Juni stellt das Museum im Rathaus aus. Gezeigt wird die Geschichte Küssabergs. 50 Jahre Sammelleidenschaft zeigt Martin Volk vom 30. Juli bis 17. September wieder im Museum,. Es folgt die Ausstellung „Sichtbar- Fühlbar“ mit Gemälden von Marcus Vallböhmer aus Altenburg und Skulpturen von Karin Engler-Rapp aus Donaueschingen vom 1. Oktober bis 5. November. Abschluss ist ein Rückblick auf 38 Jahre Museum Küssaberg vom 19. November bis 7. Januar 2024.