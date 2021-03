von Stefan Kurczynski

Zu einer privaten Müllsammlung in der Gemeinde Küssaberg haben sich Lisa und Rolf Bendel aus Küssaberg-Rheinheim aufgemacht und dabei einiges in ihre Plastiktüten gefüllt, was so alles am Wegesrand in der Gemeinde gelegen hat. Ihnen zur Seite stand dieses Mal Ute Schuh aus Dang­stetten, die sofort zusagte, mitzumachen, als Lisa und Rolf Bendel ihr von dem Plan erzählten.

Die Funde

Von leeren Plastikflaschen, für die man eigentlich noch Pfand bekommen könnte, und Plastiktüten über Schaumstoffverpackungen, zum Teil mit Essensresten und Zigarettenkippen, auch Badehosen, über Außenspiegel von Autos, Schwangerschaftstest und diverse Blechteile bis hin zu Hausmüll, haben die drei Küssaberger Vielfältiges gesammelt.

Die Motivation

Rolf Bendel sagt: „Bei unseren Spaziergängen in der Gemeinde haben wir uns immer wieder geärgert, was und vor allem wie viel die Menschen bei uns in der Gemeinde auf die Wege und die Wegesränder werfen. Deshalb haben meine Frau Lisa und ich darüber gesprochen, da einmal Abhilfe zu schaffen. So haben wir heute begonnen, bei sonnigem Wetter, den Unrat innerhalb der Gemeinde zu beseitigen. Wir haben jetzt schon die Wanderwege und die Landstraße zwischen Rheinheim und Kadelburg geräumt und in den nächsten Tagen werden wir, bei schönem Wetter, auch von Kadelburg Richtung Ettikon weiter machen“.

Fünf Müllsäcke am Tag

Dabei werden sie auch die Wege Richtung Reckingen und Dangstetten mit Bechtersbohl und Küssnacht begehen. Circa sieben bis acht Stunden sind sie dabei jedes Mal unterwegs. Pro Tag kommen, neben einigen Kilometern Fußmarsch, so auch gut und gerne fünf Müllsäcke zusammen, die dann auf dem Bauhof abgegeben und dort entsorgt werden. Übrigens: Der Bauhof hat den Dreien die Materialien, wie Müllsäcke und Greifer bereitwillig zur Verfügung gestellt.

Keine gemeinsamen Gruppenaktionen möglich

Mit dieser Müllsammelaktion wollen Lisa und Rolf Bendel darauf aufmerksam machen, wie viel Müll vor allem im Frühling neben den Straßen innerhalb der Gemeinde entsorgt wird. Coronabedingt können derzeit keine Gruppen, bestehend aus Schülern oder Vereinsmitgliedern, Aktion ausführen. Vor der Krise wurde dies ein- bis zweimal im Jahr gemacht. Rolf Bendel sagt weiter: „Wir haben uns aufgeregt über Dreck, an Stellen zu finden, an denen man sich normalerweise eigentlich zur Erholung niederlässt und die Natur genießen möchte. Wir machen das aus freien Stücken, ehrenamtlich, weil wir Küssaberger sind und unsere Gemeinde sauber haben möchten.“