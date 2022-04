von Tina Prause

Ab September zahlen Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in Küssabergs gemeindeeigenen Krippen und Kindergärten einen höheren monatlichen Beitrag. Gründe hierfür sind laut Verwaltung unter anderem die auch in diesem Bereich gestiegenen Betriebs- und Personalkosten.

Was bedeutet diese Erhöhung für Familien?

Eine Beispielrechnung: Eine Familie mit zwei Kindern im Alter von zwei und vier Jahren hat zum einen das ältere Kind im Regelkindergarten für Kinder ab drei Jahren. Für das jüngere Kind wurde eine Betreuungszeit von 30 Stunden in einer der Krippengruppen gebucht. Bisher zahlte die Zwei-Kind-Familie 351 Euro (89 Euro Regelkindergarten, 262 Euro Kinderkrippe).

Ab September werden es pro Monat 366 Euro sein (94 Euro Regelkindergarten, 272 Euro Kinderkrippe). Auf ein Jahr gerechnet, bedeutet das für die Familie Mehrkosten von 180 Euro. Sollte ein Mittagessen hinzukommen, fallen hierfür zwei Euro anstatt wie bisher 1,50 Euro pro Kind an.

Zwei Modelle für Kindergartengebühren In Küssaberg gilt das sogenannte Württembergische Modell. Das bedeutet, es zählen alle Kinder einer Familie, unabhängig davon, ob sie eine Kindertagesstätte oder bereits die Schule besuchen. Das badische Konzept hingegen berechnet die Gebühren anhand der Kinder, die tatsächlich eine Kindertagesstätte besuchen. Wer beispielsweise ein Kind in der Schule hat und ein Kind im Kindergarten, gilt in Bezug auf die Gebühren als Ein-Kind-Familie. Die Empfehlung der kommunalen Landesverbände und der Kirchen für den Regelkindergarten für das Kindergartenjahr 2021/2022 liegt bei 122 Euro.

Warum werden die Kosten erhöht?

Mit der Erhöhung soll die seit vielen Jahren von der Gemeinde Küssaberg angestrebte 20-prozentige Deckung der Kosten durch die zu zahlenden Gebühren näher rücken. Aktuell liegt dieser Anteil zwischen zwölf und 16 Prozent. Ein Grund für die Schwankung ist die personelle Situation. „Mehrere Stellen waren nicht besetzt“, erklärte Bürgermeister Manfred Weber dem Gemeinderat die Schwankungen.

Erfreulich sei, dass man von einer „mangelhaften“ personellen Situation im vergangenen Jahr, diese heute als „befriedigend“ beschreiben könne. Final sei aber die anstehende Erhöhung nur ein Schritt. Die Verwaltung rechne mit einer „stabilen 15-prozentigen Deckung“.

Man habe viel Energie in die Besetzung der offenen Stellen verwendet, informierte Bürgermeister Manfred Weber den Gemeinderat. Die grenzüberschreitende Suche nach Erzieherinnen war erfolgreich. Nach einer offiziellen „Kennenlernwoche“ im April, sagten drei Erzieherinnen und ein Erzieher zu, ab Ende Mai nach Küssaberg zu ziehen und in den Kindertageseinrichtungen der Gemeinde zu arbeiten. | Bild: Tina Prause

Zur Erinnerung: Die Gemeinde Küssaberg hat grenzüberschreitend nach Erzieherinnen gesucht. Fündig wurde sie in Spanien. Voraussichtlich zum 1. Juni werden drei neue Erzieherinnen und ein Erzieher in den Kindertageseinrichtungen in Küssaberg beginnen. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Wie sehen zukünftigen Gebühren pro Monat aus?

Regelkindergarten für Kinder ab drei Jahren: Ein-Kind-Familie: 122 Euro (plus 5 Euro), Zwei-Kind-Familie: 94 Euro (plus 5 Euro), Drei-Kind-Familie: 63 Euro (plus 4 Euro), Vier- und mehr-Kind-Familie: 45 Euro (plus 2 Euro).

Vormittag für Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren: Ein-Kind-Familie: 204 Euro (plus 10 Euro), Zwei-Kind-Familie: 165 Euro (plus 10 Euro), Drei-Kind-Familie: 101 Euro (plus 8 Euro), Vier- und mehr-Kind-Familie: 78 Euro (plus 4 Euro).

Ganztagesbetreuung für Kinder ab drei Jahren: Ein-Kind-Familie: 281 Euro (plus 10 Euro), Zwei-Kind-Familie: 248 Euro (plus 10 Euro), Drei-Kind-Familie: 199 Euro (plus 8 Euro), Vier- und mehr-Kind-Familie: 181 Euro (plus 4 Euro).

Krippengruppe: Für die Ein- und Zwei-Kind-Familien erhöhen sich die Gebühren unabhängig von den Betreuungsstunden pro Woche um 10 Euro. Drei-Kind-Familien zahlen 8 Euro mehr. Vier- und mehr-Kind-Familien zahlen 4 Euro mehr.

Verpflegung: Die Kosten für ein Mittagessen steigen von 1,50 Euro auf 2 Euro.