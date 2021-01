von tpr

Schon während des ersten Lockdowns zeigte sich die Grundschule in Kadelburg gut aufgestellt und organisiert. Dank den Erfahrungen aus dieser Zeit und ein paar Optimierungen, funktioniert auch aktuell das Homeschooling nahezu problemlos. Das Feedback der Familien ist ganz klar positiv, auch dank der Umstellung auf die „School-Fox-App“.

„Ich finde das Programm sensationell“ bestätigt Karin Preiser, die ein Kind in der ersten Klasse hat, das Arbeiten mit der neuen App. Trotz der schwierigen Umstände, eine Schulanfängerin zu haben „läuft es richtig gut“ beschreibt sie weiter. Selbst Vorlesen würden die Kinder zusammen mit den Lehrerinnen üben können, anstatt auf die Familienmitglieder zurückgreifen zu müssen.

Ähnlich sieht es Elena Morlang, die gleich zwei Kinder an der Grundschule hat. „Es macht den Kindern Spaß mit den Medien zu arbeiten und läuft wirklich gut“ fasst sie zusammen. Gelernt hatte das Kollegium durch den Lockdown im vergangenen Jahr unter anderem, wie wichtig ein einheitliches Kommunikationsmittel mit den Familien ist.

Mit der im Oktober folgenden Anschaffung der School-Fox-App wurde ein großer Schritt in die richtige Richtung gemacht, der auch prinzipiell den Alltag von Lehrern sowie den der Eltern vereinfachen sollte. Im Falle eines weiteren Lockdown sollten weitere Dienste des Programms und eine zusätzliche Lernplattform für das Homeschooling verwendet werden. Dieser kam schneller, als alle dachten.

Mit dem zweiten Lockdown zeigte sich deutlich, dass der gewählte Weg des Kollegiums richtig war. Schulmaterialien werden seit Mitte Januar über die Lernplattform zur Verfügung gestellt, können mit alleine oder mit ein wenig Unterstützung der Eltern, von den Kindern selbstständig ausgedruckt und bearbeitet werden.

Auch ohne verfügbaren Drucker unterstützt die Schule und stellt in diesem Fall die Materialien zur Verfügung. Ihre Ergebnisse laden sie anschließend auf die Plattform. Die Lehrer senden innerhalb kürzester Zeit ein Feedback an die Schüler zurück, sodass die Kinder genau wissen, was sie richtig gemacht haben oder was sie vielleicht noch etwas lernen sollten. Auch Videokonferenzen finden regelmäßig statt. Als einzigen Wermutstropfen merkt die kommissarische Schulleiterin Marina Bakschat an „Leider, wie momentan fast überall, kann es zu Stoßzeiten auch zu etwas langsameren Ladezeiten kommen“.