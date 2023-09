Elf Jahre gibt es sie nun schon. Die Showtanzgruppe bestehend aus zurzeit zehn Tänzerinnen des Turnvereins Dangstetten. Damals, vor elf Jahren, im September des Jahres 2012 beschlossen drei Damen vom TV Dangstetten, die Spaß an der Musik, am Tanz und am Verkleiden hatten, eine Showtanzgruppe zu gründen.

Neue Sängerin und Infos Die neue Sängerin Sabrina Waser ist gelernte Industriekauffrau, verheiratet und hat eine vierjährige Tochter (die auch schon ununterbrochen tanzt und singt). Sie selbst ist schon seit dem Kindesalter musikalisch mit Tanz und Gesang beschäftigt und hat Erfahrungen in Chören, Bands, Duetten, aber auch als Solistin. Ihr größter Traum wäre es, Musical Darstellerin zu werden. Sie liebt die Mischung aus Tanz, Gesang und Schauspiel, wie sie es heute auch noch bei den Magic Diamonds findet. Infos zu den Magic Diamonds gibt es per E-Mail: kontakt@themagicdiamonds.de oder auch auf Facebook.

Die Anfänge

Simone Binkert fungierte als Kassiererin, Tanja Kaiser und Nicole Kühnemund übernahmen die Choreographie. Sie waren bald zu acht und entwickelten sich zu einer Tanzgruppe, welche man gerne zu Geburtstagen, Hochzeiten sowie anderen Veranstaltungen einlud. Aber das wichtigste fehlte noch: der Name. Nach langem hin- und herüberlegen, einigten Sie sich auf den Namen „Magic Diamonds“, weil sie mit ihren Auftritten magische Momente zaubern konnten.

Ihren ersten Tanz absolvierten sie beim Seniorennachmittag in Griessen, mit ihren Petticoat Kleidern. Aller Anfang ist schwer, aber der Erfolg gab ihnen recht. Schnell waren sie am ganzen Hochrhein, ja, sogar in der benachbarten Schweiz bekannt.

Viele Auftritte am Hochrhein

Kaum eine öffentliche Veranstaltung im Raum Küssaberg und Umgebung fand ohne die „Magic Diamonds“ statt. So waren sie schon auf der Chilbi in Waldshut, bei vielen Jubiläen, nahmen auch an der grenzüberschreitenden Kulturnacht in Küssaberg teil. Doch auch der Erfolg lässt die Mädels auf dem Boden der Tatsachen bleiben.

Ihr stetig wachsendes Repertoire besteht aus einer Mischung aus Ballett über Jazztanz, RocknRoll, Aerobic bis hin zum klassischen Gardetanz. Wer also eine Abwechslung auf seiner Firmenveranstaltung, einer Hochzeit oder auf einer Geburtstagsparty etwas Besonderes sucht, ist bei den Magic Diamonds an der richtigen Adresse. Jetzt ist auch noch eine neue Sängerin dabei. Mit Sabrina Waser haben sie eine richtigen Glücksgriff getan.

Die neuen Sängerin Sabrina Waser in Aktion. | Bild: privat/ Waser

Sie belebt die phantastischen Tänze noch mit einer guten Stimme. Bei Gründung der Magic Diamonds war sie schon als Tänzerin und Sängerin involviert. Aus privaten Gründen ist sie damals aber ausgestiegen und ist jetzt wieder dabei.