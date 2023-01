von Stefan Kurczynski

Das Jahr 2022 in Küssaberg begann so, wie das Jahr 2021 endete. Corona hatte alles im Griff. Viele Vereine mussten ihre geplanten Veranstaltungen absagen. Der eine oder andere Verein hielt unter strengen Corona-Bedingungen seine Hauptversammlung ab.

Februar: Fasnacht auf Sparflamme

Die Hinterbachsürpfler in Dangstetten hatten auch mit Corona zu kämpfen, ließen es sich aber im Februar am Schmutzigen Dunschtig nicht nehmen, ebenfalls unter starken Auflagen, den Kindergarten zu schließen und närrische Musik zu machen. Erst ab März lichtete sich das Ganze ein wenig und die Vorbereitungen innerhalb der Gemeinde zur grenzüberschreitenden Kulturnacht im Mai, liefen auf Hochtouren.

April: Wohnprojekt „Mitenand däheim“ geht an den Start

Im April wurde das Wohnprojekt „Mitenand däheim“, ein Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde und der Bürgergemeinschaft Küssaberg, eröffnet. Die mit 4,7 Millionen Euro wohl größte Investition in der Geschichte von Küssaberg wurde am 9. und 10. April offiziell in Betrieb genommen.

Das Wohnprojekt „Mitenand däheim“ wurde im April offiziell eröffnet. | Bild: Stefan Kurczynski

Umgebaut wurde in den Monaten auch das ehemalige Feuerwehrgerätehaus in Rheinheim. Mit viel Elan und Liebe wurde dieses Gebäude innen von der Narrenzunft Küssaberger Rebesäck komplett neu gestaltet.

Mit viel Engagement richtete der Narrenverein Küssaberger Rebesäck im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus in Rheinheim sein neues Domizil ein. | Bild: Stefan Kurczynski

Mai: Endlich wieder Kulturnacht und Ausstellungen

Am 7. Mai fand nach langer Pause wieder die grenzüberschreitende Kulturnacht statt. Mehr als 130 Künstler und Aussteller zeigten ihre Werke, die Vereine sorgten für die Bewirtung. Zum gleichen Zeitpunkt öffnete auch das Museum in Rheinheim nach Corona wieder seine Pforten und bot das ganze Jahr über zahlreiche Ausstellungen. Gezeigt wurden Skulpturen, Fingermalereien, Naturfotografie und Hochzeitskleider aus vergangener Zeit, bis zum 15. Januar ist noch die Ausstellung über Modelleisenbahnen zu sehen.

Die grenzüberschreitende Kulturnacht – hier der Auftritt des Zirkus Zebrasko aus Tiengen – zog zahlreiche Besucher an. | Bild: Stefan Kurczynski

Großen Anklang fand auch der sogenannte Bratort Dangstetten, der von der Arbeitsgruppe Belebung Ortsmitte ins Leben gerufen wurde. Bei der Veranstaltung, die immer freitags stattfindet, stehen das Grillen und die Geselligkeit im Mittelpunkt. Die Organisation übernimmt die Arbeitsgruppe, die Bewirtung übernimmt jedes Mal ein anderer Verein.

Zurzeit laufen noch die Umbauten und grundlegende Sanierung des ehemaligen und künftigen Vereinsheim in der Kirchstraße in Kadelburg. Das Vorhaben wird von der Gemeinde mit mehr als einer Million Euro gefördert. Diese Maßnahme wurde 2021 begonnen und soll 2023 abgeschlossen werden.

Das steht 2023 an Im Jahr 2023 plant die Gemeinde zahlreiche Investitionen: Die Generalsanierungen im Straßenbereich (1,7 Millionen Euro), der Neubau einer Heizzentrale am Gemeindezentrum Küssaberg (1,4 Millionen Euro, aufgeteilt auf 2023 und 2024), der Glasfaseranschluss für den Ortsteil Küßnach (1,1 Millionen Euro, aufgeteilt auf 2023 und 2024), ein Einsatzfahrzeugs für die Feuerwehr (500.000 Euro, aufgeteilt auf 2023 und 2024), die Generalsanierung von Straßen und Feldwegen in Folge der Starkregenereignisse 2021 (350.000 Euro), die Sanierung der alten Turnhalle in der Grundschule Küssaberg (305.000 Euro), die Anschaffung eines Niederflurbusses (170.000 Euro) sowie eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Gemeindehauses Dangstetten (50.000 Euro).

Juni und Juli: Die großen Dorffeste kehren zurück

Im Juni freuten sich die Reckinger darüber, auf dem neu gestaltetem Dorfplatz wieder ihr Dorffest zu veranstalten. Auch die Rheinheimer feierten wieder ihr altbekanntes Blumenfest, allerdings nur an zwei statt bisher an drei Tagen. Überhaupt wurden endlich wieder die Dorffeste gefeiert. Nach Rheinheim war Kadelburg mit dem Rhyfäscht an der Reihe, danach feierte Dangstetten sein Dorffest am 16. Juli.

Premiere hatte zu diesem Zeitpunkt auch der Musikverein Rheinheim. Er gab im neu, durch Rekultivierung gestalteten, extra umgebauten Gelände des Kieswerks Tröndle ein Konzert.

Ebenfalls im Juli erhielten die Besucher der Küssaburg für einen Tag einen besonderen Einblick. Der Küssaburgbund zeigte, dass die Zugbrücke auf der Küssaburg auch funktioniert. Ermöglicht hatten dies Fachleute und Zimmermänner.

August: Bädle-Café öffnet wieder seine Türen

Im August hat auch das Bädle-Café nach langer Zeit wieder geöffnet. Dort treffen sich alle Generation jeden Donnerstag von 14.30 bis 17 Uhr bei selbstgebackenem Kuchen und Kaffee. Durch die Hitze musste ein Termin ausfallen, dieser wurde im Oktober nachgeholt.

Oktober: Zeichen für die Freundschaft

Die Freundschaft zur französischen Partnergemeinde La Talaudiere wurde im Oktober mit einem gemeinsamen Ausflug nach Annecy, südlich von Genf, verdeutlicht. Die Freundschaft der beiden Partnerstädte wird seit langer Zeit gepflegt. Das spiegelt sich auch in den gegenseitigen Besuchen, die jedes Jahr stattfinden, wider.

Eine Einweihung der besonderen Art gab es im November. Die Dangstetter Vereine Dä Skiclub, die Guggenmusik Hinterbachsürpfler und der Turnverein stellten dem Gemeinderat ihre neu gestalteten und renovierten Clubräume in der Dangstetter Halle vor.

Das ganze Jahr über aktiv war die Naturschutzgruppe Küssaberg. Auch die Gemeinde Küssaberg hat eine Ganzjahresaufgabe. Bisher wurden 74 ukrainische Geflüchtete und 85 Asylbewerber aus weiteren Ländern in Küssaberg aufgenommen.

Dezember: Abschied von der Gemeinde

Im Dezember standen zwei Verabschiedungen an. Nach 44 Dienstjahren verließ Schulsekretärin Doris Zab ihren Posten und ging in den Ruhestand. Ein paar Tage später verabschiedete sich Harald Görner aus dem Bürgerservicebüro der Gemeinde Küssaberg.