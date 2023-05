Die Vorbereitungen der Feier zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Küssaberg laufen auf vollen Touren. Zu diesem Zweck wurde ein Festausschuss gebildet, das Sabrina Wesner von der Gemeinde Küssaberg koordiniert.

Drei Tage lang soll gefeiert werden. Am Freitag, 16. Juni, 19 Uhr, ist ein politischer Anlass vorgesehen, bei dem ehemalige Gemeinderäte und Bürgermeister der Gemeinde Küssaberg gemeinsam im Inselpavillon feiern. Zudem gib es eine Ausstellung des Museumsvereins im Rathaus. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Jugendbänd Küssaberg, für die Bewirtung sind die Landfrauen zuständig. Am Samstag, 17. Juni, ab 18 Uhr, wird öffentlich gefeiert. Von 19 bis 21 Uhr werden alle drei Musikvereine der Gemeinde Küssaberg ein gemeinsames Konzert auf dem Rathausvorplatz geben. Höhepunkt ist die Uraufführung des extra zum 50-jährigen Bestehen komponierten Eröffnungswerks „Sound in Union“ des Komponisten Thomas Asanger. Gegen 21.30 Uhr tritt die Band Brooks auf dem Schulhof der Gemeinschaftsschule Rheintal auf und präsentiert Tanzmusik aus den 1970er- bis 1990er- Jahren. Geplantes Ende ist gegen 1 Uhr.

Am Sonntag, 18. Juni, ist Tag der offenen Tür der Vereine, Familien sowie ein Kindertag. Es präsentieren sich die Küssaberger Vereine dem Publikum wie die Feuerwehr, die Küssaberger Chöre und Gesangsvereine, das Rote Kreuz, die Karateschule, alle Küssaberger Narrenvereine und Guggenmusiken, der Oldi-Traktorenclub, der Freundeskreis Deutsch-Französische Partnerschaft La Talaudiere, der TC Küssaberg, die Bürgergemeinschaft, der Fotoclub und die Naturschutzgruppe. Auch die Landfrauen aus allen Ortsteilen helfen bei der Bewirtung. Das letzte Treffen der Vereine mit dem Organisationsteam ist am 31. Mai um 19.30 Uhr im Inselpavillon.